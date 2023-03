VERGOGNA A BARANO. RISSA TRA GENITORI! 5 identificati, si procede per rissa e DASPO

Scene indegne e vergognose al Di Iorio di Barano. Alcuni genitori si sono azzuffati in maniera animalesca, davanti agli occhi dei propri figli in mezzo al campo e agli spettatori della partita Under 14 Provinciale. Scene che non meritano alcun commento, solo VERGOGNA.

Dopo la rissa, al “Di Iorio”, è stata allertata la pattuglia della Polizia di Stato che ha provveduto all’identificazione dei responsabili. Al momento sono 5 già gli identificati che saranno denunciati per rissa e segnalati al Prefetto di Napoli per l’emissione dei relativi DASPO.