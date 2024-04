Vacanze di primavera e d’inizio estate a Sesto Pusteria

I mesi primaverili e quelli di inizio estate sono perfetti per una vacanza in Alta Pusteria. Il clima è ideale, né troppo freddo né eccessivamente caldo, non c’è ancora un eccessivo movimento di turisti e di auto e la pace e il silenzio regnano sovrani. Le belle giornate sono sempre più frequenti e l’aria nitida e fresca esalta gli stupendi panorami offerti dalle Dolomiti di Sesto.

Insomma, è il momento giusto per prenotare un soggiorno presso il magnifico hotel Bad Moos a Sesto Pusteria, una vera e propria istituzione dell’Alta Pusteria. Questo splendido hotel 4 stelle, ubicato nella frazione di Moso, ha una storia ultracinquantennale e si distingue per la ricchezza dei suoi servizi. Non si può non citare per prima la SPA Termesana, un’area wellness di circa 2.500 metri quadrati dove troverete ambienti SPA, piscine, saune di ogni tipo, bagno turco, bagni di vapore, grotta sulfurea, percorso Kneipp, aree relax, zone per trattamenti e massaggi, area fitness e palestra con personal trainer, area solarium e tanto altro ancora, fra cui un’offerta gastronomica di cui non potrete essere meno che entusiasti.

Le attività primaverili ed estive in Alta Pusteria

Soggiornando al Bad Moos vi trovate in un luogo davvero eccezionale, cuore del meraviglioso Parco Naturale delle Tre Cime. Vi basta uscire dall’hotel, fare pochi passi a piedi e vi troverete presso gli impianti di risalita della Croda Rossa che apriranno verso la fine di maggio offrendo l’opportunità di fare passeggiate facili, escursioni impegnative, lunghe giornate di trekking, tour in mountain bike.

Si possono poi fare diverse escursioni anche partendo da Moso esplorando la stupenda Val Fiscalina, che qualcuno ha definito come la valle più bella del mondo.

Se siete allenati, potreste per esempio cimentarvi in un tour che parte dalla Val Fiscalina e ha il suo traguardo nel mitico Rifugio Locatelli alle Tre Cime di Lavaredo; si tratta di un’escursione impegnativa che ha una lunghezza di circa 14 km. Particolarmente impegnativo, ma suggestivo e bellissimo, è anche l’anello dei tre rifugi della Val Fiscalina, ovvero il rifugio Zsigmondy-Comici, il rifugio Pian di Cengia e il rifugio Locatelli; la lunghezza è di poco inferiore ai 20 km. Occorrono quindi diverse ore per portarlo a termine ed è fondamentale essere molto allenati.

In Val Fiscalina e in Alta Pusteria ci sono comunque bellissimi sentieri anche molto facili e del tutto adatti anche ai principianti delle escursioni.

Le gite nelle località vicine

Tra le cose che si possono fare soggiornando in Alta Pusteria, vi sono anche le visite che si possono fare a splendide località vicine.

Una città che merita sicuramente una visita è Brunico, pittoresca cittadina medievale con un bellissimo centro storico; da non perdere il meraviglioso castello vescovile situato su un’altura sopra la città.

Velocemente raggiungibile in auto è anche San Candido, affascinante località alpina dove è anche possibile fare diverse interessanti passeggiate.

Vale anche la pena di visitare Dobbiaco, cittadina con un affascinante centro storico; molto bello è anche il Lago di Dobbiaco.

Particolarmente interessanti sono poi Bressanone, con il suo imponente Duomo e le sue strade pittoresche, e Vipiteno, località da anni inserita nella prestigiosa lista de “I Borghi più belli d’Italia”.

Altre destinazioni consigliate sono Chiusa, località incantevole a meno di un’ora di auto dal vostro hotel, e Bolzano, il capoluogo dell’omonima provincia autonoma del Trentino-Alto Adige.