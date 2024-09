V. Francavilla-Ischia (4-0). Corino: “Condizionati da errori e ingenuità”. Sala stampa

Tocca ancora (per poco) a Mister Corino andare in sala stampa e commentare l’ennesimo (il secondo di fila) risultato negativo dei gialloblu. Una gara condizionata sicuramente dagli errori del secondo tempo.

Una partita è iniziata bene e finita male.

“L’approccio è stato corretto e, indubbiamente, migliore rispetto alla partita precedente. Non era semplice, data la forza dell’avversario che poteva tranquillamente vincere. È evidente che alcuni episodi hanno influenzato il punteggio finale, lasciando l’impressione che non ci fosse una differenza di quattro gol tra le due squadre. Tuttavia, a causa di alcune disattenzioni e, sfortunatamente, di errori, la partita si è conclusa negativamente”.

Quello abbiamo visto pure noi è si tratta di un risultato bugiardo rispetto alla prestazione. Abbiamo visto pure con il cambio di D’Anna che in qualche modo l’Ischia ci ha creduto parecchio.

“È evidente che subire un gol in quel modo per noi ha avuto un impatto significativo. Nel secondo tempo avevamo avuto anche l’opportunità di riaprire la partita, ma poi un errore nel gestire la palla in un’uscita ci è costato caro. Dopo il tre a zero e poi il quattro a zero, la situazione è diventata più complessa. Nonostante abbiamo cercato di crederci, gli episodi sfavorevoli nei momenti sbagliati hanno decisamente influenzato l’esito della partita”.

Cosa ha detto a Zandri negli spogliatoi?

“È evidente che l’errore di un portiere influisce pesantemente sul risultato. Se sbaglia un allenatore o un attaccante, spesso l’errore può essere nascosto. Ma quando è il portiere a commettere un errore, diventa ovvio per tutti. Abbiamo avuto una giornata negativa, ma lentamente ci riprenderemo. Da martedì inizieremo a reagire”.

Nonostante tutto, riesco comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno, perché fino alla fine abbiamo visto l’Ischia attaccare. I passaggi lunghi sono scomparsi e la squadra si è mostrata presente. Inoltre, quel che ci fa ben sperare è che finalmente abbiamo visto l’Ischia approcciarsi bene alla gara. Negli anni passati avevamo spesso parlato di difficoltà iniziali, ma sembra che questo problema sia stato risolto. Ora bisogna fare attenzione alla condizione mentale.

“Concordo, anche se, parlando dopo un 4 a 0, questo non è evidente che chi non ha guardato la partita e vede solo un risultato così netto contro la squadra di Mister Giardina. Tuttavia, riconosco che la prestazione complessiva sia stata diversa rispetto a quella di domenica scorsa. Accettiamo questa sconfitta e siamo già pronti per voltare pagina e prepararci per la prossima partita”.