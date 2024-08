Una notte al museo con Elio Coppola Trio feat. Max Ionata

Una notte speciale per una combinazione unica di archeologia, musica e arte. Martedì 6 agosto a partire dalle 20:30 fino alle 23:30 Villa Arbusto aprirà i suoi spazi per “Una notte al Museo”, iniziativa organizzata dal Comune di Lacco Ameno, il Museo archeologico Pithecusae, l’associazione culturale Jaaz per proporre un nuovo modo di fruizione del patrimonio culturale pubblico, attraverso un’offerta di intrattenimento che consentirà ai visitatori di scoprire il polo museale Lacco Ameno sotto una veste diversa. Con l’aiuto del fascino della notte e di una performance di musica jazz d’alto livello come quella di Elio Coppola Trio e la partecipazione, davvero straordinaria, del sassofonista Max Ionata.



Nella magia delle notti d’estate, gli spazi museali diventano teatro di incontri ed appuntamenti culturali, trasformandosi in luoghi vivi dove i visitatori sperimentano in prima persona le emozioni legate alla storia e alla fascinazione di un patrimonio archeologico come quello di Pithecusae, ma anche alla musica di qualità e all’arte, multiforme e dal respiro internazionale, di Lorenzo Mattotti, le cui opere in esposizione negli ambienti di Villa Gingerò potranno eccezionalmente essere ammirate al di là degli abituali orari di ingresso.

Già dalle ore 20:30 sarà possibile accedere al museo dedicato all’antica Pithekoussai, insediamento scoperto dall’archeologo Giorgio Buchner che riveste un ruolo centrale nella storia della colonizzazione greca come punto di approdo e di transito lungo le rotte che da Oriente e Occidente collegavano le sponde opposte del Mediterraneo.

Alle 21:30, tra i giardini e le terrazze di Villa Arbusto con vista sul golfo di Napoli, il grande jazz di Elio Coppola che, col suo classico Trio, coinvolgerà il pubblico con trascinanti momenti di assieme e spunti solistici. Classe 1985, napoletano doc, Elio Coppola è uno dei migliori batteristi del panorama jazzistico italiano e apprezzatissimo anche oltreoceano. Studi col maestro Stefano Tatafiore e perfezionamento negli Stati Uniti col grande batterista Kenny Washington. I suoi “ritmi” hanno accompagnato alcuni tra i migliori musicisti al mondo tra cui Benny Golson. Joey De Francesco, Peter Bernstein, Dave Kikoski, Jerry Weldon, Gerald Cannon, George Cables, Dado Moroni, Ronnie Cuber, Enrico Rava solo per citarne alcuni. Ad impreziosire la performance musicale una special guest d’eccezione: Max Ionata, uno dei più acclamati tenorsassofonisti Italiani. Classe 1972, Ionata ha conquistato l’approvazione di critica e pubblico riscuotendo sempre grandi successi in Italia e all’estero.

Ha all’attivo la pubblicazione di oltre settanta dischi e collaborazioni con musicisti italiani ed internazionali, risultando uno degli artisti italiani più apprezzati all’estero, in particolare in Giappone dove gode di una notevole fama artistica. Oltre a guidare diversi progetti a proprio nome, collabora stabilmente con alcuni dei migliori musicisti della scena internazionale e si esibisce nei più importanti jazz club e jazz festival al mondo. Tra i grandi musicisti con cui ha collaborato ci sono: Robin Eubanks, Reuben Rogers, Clarence Penn, Lenny White, Billy Hart, Alvin Queen, Joe Locke, Anne Ducros, Steve Grossman, Mike Stern, Bob Mintzer, Roberto Gatto, Mike Stern, Fabrizio Bosso, Enrico Pieranunzi e molti altri.

«Anche se poche sere d’estate, siamo riusciti finalmente a realizzare un’iniziativa che viene incontro alla richiesta di tanti visitatori di Villa Arbusto, i quali ci chiedono spesso di prolungare gli orari di apertura del Museo e di tutto il complesso di Villa Arbusto» spiega la vicesindaca e assessore alla Cultura e al Turismo Carla Tufano. «I cittadini e turisti avranno così la possibilità, in una sola serata, e fuori dai soliti orari di visita, di ammirare il patrimonio culturale più antico del nostro territorio, viaggiare nella modernità e nelle suggestioni visive senza tempo di Lorenzo Mattotti e godersi un concerto jazz davvero di respiro internazionale». «’Una notte al Museo’ – chiosa la Tufano – avvicina a piccoli passi Villa Arbusto agli standard europei, cercando di intercettare l’interesse di un pubblico più giovane e, come proviamo a fare da tempo, richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza di questi luoghi, quali riferimenti essenziali per la promozione dei territori e dunque significativi veicoli di sviluppo economico».



UNA NOTTE AL MUSEO è realizzato dal Comune di Lacco Ameno con il Museo archeologico Pithecusae e l’Associazione culturale JAAZ. La partecipazione al concerto live e la visita alla mostra MATTOTTI sono gratuite. Il museo archeologico e Villa Gingerò saranno aperti anche la serata del 7 luglio, in occasione del concerto pianistico di Dina Ivanova che chiude la rassegna musicale “Ischia classica festival”.