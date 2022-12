Tutto pronto per la 17^ Forio in Corsa di venerdì 30 dicembre

Manca pochissimo alla 17ma edizione della Forio in Corsa, il tradizionale appuntamento podistico di fine anno che tanti sportivi, grandi e piccoli, aspettano ogni anno per misurarsi con il loro stato di forma o per lanciare simpatiche sfide tra amici di allenamento. Quest’anno ci sono due grandi novità: la partenza e l’arrivo in via Marina e l’elevazione della gara a nazionale Fidal . Il 30 dicembre via Marina diventerà il punto di partenza anche delle corse dei bambini e dei ragazzi. Alle 12.30 partirà la corsa dei bambini dai 4 agli 8 anni.

Alle 13 partirà la corsa dei ragazzi da 9 a 12 anni di 1 km.Alle 13.20 partirà la non competitiva di 2.5 km aperta a tutti , dai 14 anni in su dove saranno protagonisti i ragazzi degli istituti scolastici isolani ad indirizzo sportivo Mennella e Mattei.Alle 14 in punto partirà la competitiva di 10 km. Per le 16 sarà riaperto totalmente il traffico che sarà interrotto a partire dalle 11,45 dap piazzale Cristoforo Colombo (dal bar La Lucciola), e lungo via Marina, via Genovino, via Giovanni Mazzella fino al becco dell’aquila

Lo scorso anno a vincere fu Aich Youseff con il tempo di 33.26 , quest’anno il percorso è stato omologato dalla Fidal come 10 km esatti e quindi il tempo sui 10.000 sarà valido a livello nazionale.Tra gli elite runner figurano i nomi di Metraoui Yassuìine (secondo lo scorso anno) e Lakriti Aziz che vanta un personale di 29.08 sulla distanza.L ‘organizzazione confida nel buon senso e nella pazienza di cittadini e turisti che per circa due ore dovranno fare a meno di passare in auto tra il porto ed il lungomare di citara per consentire a tanti giovani e ad adulti di vivere il paese in sicurezza ma anche in modo ecologico e salutare

Saranno premiati tutti i partecipanti con la maglia tecnica commemorativa dell’evento e prodotti tipici locali, infine, come al solito, saranno offerti spicchi di pizza, pasta e fagioli e prelibatezze varie a tutti quelli che vorranno condividere con gli atleti la mattinata di sport.