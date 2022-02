Tutto il mondo è paese |#4WD

Domenica tornavo da un breve giro in barca. Stava per attraccare la nave Medmar partita alle ore 12.00 da Pozzuoli, quindi erano all’incirca le 13.05. Appena abbassato il portellone, cominciava un coro furibondo: “ISCHIA ISCHIA VAFFAN….”. Non seguo più da tempo le vicende calcistiche gialloblu se non di riflesso per il mio collaboratore Emanuele che ancora si diverte a fare l’ultrà. Eccomi quindi a indagare dì lì a poco per poi venire a conoscenza che si trattava dei tifosi della Puteolana diretti verso il “Mazzella” ad assistere ad una delle sfide storiche del calcio campano, oggi tramutatasi in un’autentica guerra tra poveri in Eccellenza.

E’ bastato giungere a sera per leggere le cronache del nostro Quotidiano, pronte a narrare scene di violenza fuori dal nostro stadio, con protagonisti rappresentanti di entrambe le tifoserie che oggi, pare in sei unità complessive, rischiano un bel DASPO. Situazioni completamente fuori dal tempo ma che diventano ricorrenti nella stupidità di chi trasforma l’occasione di gita e di svago in un momento di mirata e ingiustificata violenza e di chi, in casa propria, non esita a ricambiare il favore.

Mi veniva da pensare che, come al solito, al sud ci dimostriamo sempre figli di un dio minore e che la derisione talvolta razzista riservataci dai “piani alti” dell’Italia tutto sommato non è sempre ingiustificata. Ma la nemesi non ha tardato a presentarsi, frenando sul nascere la mia considerazione: mio figlio è tornato da un weekend a Milano in compagnia di amici e mi ha raccontato che, in discoteca, ad un suo amico è stata sottratta dal collo la sua catenina d’oro; per strada, invece, mentre parlava a telefono con lui, ad un amico lombardo che lo era andato a salutare in pieno centro è stato letteralmente scippato il cellulare.

Ecco, questo paese che va a rotoli anche nel ricambio generazionale dei rappresentanti di svariate forme di delinquenza, continua a non conoscere confini. Proprio come la loro idiozia!