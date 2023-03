Tutti gli uomini di Stani Verde. E’ nata la coalizione “Insieme per Forio”

Gaetano Di Meglio | È una lista di nomi importanti. Alcuni noti, altri meno, ma il fatto è che mentre gli altri si interrogano sul chi, sul come e sul dove, Stani Verde cala la sua formazione. Una formazione composta da diverse anime ma che riesce a raccogliere intesa e partecipazione in un solo nome, quello del leader dell’attuale minoranza. E così, mentre la maggioranza sembrano confuse sia a Forio sia a Casamicciola, c’è chi si gode il momento, inizia a programmare e a fare passi importanti verso le scadenze della legge elettorale: la presentazione delle liste.

Sabato pomeriggio, prima di Napoli-Atalanta e prima del gol di Karaskelia, che ha regalato la vittoria agli uomini di mister Spalletti, Stani Verde ha portato a casa “tre punti” pesanti. E non sono le prestazioni sportive in azzurro, ma sono firme in “verde” in calce ad un comunicato e ad un atto dove si sigla e si accetta la candidatura di Stani Verde quale candidato sindaco della coalizione “insieme per Forio”.

Un gruppo che ormai è noto ai più ma che prende ufficialità, rompe gli indugi, apre la campagna elettorale e mette fine anche a tanti ragionamenti e a tutte quelle che voci che, ovviamente, fino ad ora erano legittime e possibili.

Una coalizione molto larga che accoglie e raccoglie gran parte della società civile di Forio e che è lo specchio della fatturazione della maggioranza in carica. Quella che gestisce il potere. I nomi che sono passati dall’altra parte si leggono in maniera chiara vanno a rafforzare un gruppo che è rimasto fedele a se stesso, che ha saputo allargarsi, accogliere e crescere. Le firme in calce a quel documento e i volti delle foto non sono novità e sono nomi e volti che circolano in maniera chiara.

Quello che emerge da un gruppo così largo e che produrrà diverse liste, mette in evidenza anche il lavoro di raccordo politico. Un lavoro importante che è già di per se garanzia di serietà. Un campo largo, molto largo che è frutto di perseveranza, di costruzione, di ascolto e di rappresentanza.

Renato Regine, Marianna Lamonica, Salvatore Serpico, Angela Albano, Michele Calise, Aniello Di Maio, Avv. Vito Iacono, Franco Regine, Luigi Patalano, Nicola Monti, Chiara Conti,m Antonio Spataro, Punzo Alessandra, Nicola Manna, Carlo Di Meglio, Gaetano Catuogno, Davide Laezza, Enrico Mattera, Antonio Calise, Giuseppe Colella, Franchino Trofa, Sandro Morgera, Avv. Francesco Pero, Antonio Castagliuolo e i consiglieri comunali: Gianni Mattera, Avv. Enzo Di Maio, Dino D’Abundo, Nino Savio e Avv. Jessica Lavista compongono il fronte largo della coalizione “Insieme per Forio” con Stani Verde candidato sindaco.

E che sia campagna elettorale!