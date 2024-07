Tutti eleggibili e compatibili a Forio, la Prefettura “archivia” la denuncia di Colella

Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte, una delle questioni calde all’ombra del Torrione, oltre alle numerose denunce (apocrife o meno) in merito a presunti abusi edilizi perpetrati negli anni, è quella relativa alla potenziale ineleggibilità di alcuni consiglieri comunali. Un esposto prodotto dal candidato non eletto, Giuseppe Colella e che è arrivato alla fine della giostra.

La Prefettura, Ufficio Territoriale e del Governo di Napoli, a firma del dirigente Giovanni Lucchese ha comunicato al Sig. Giuseppe COLELLA e per conoscenza aI Sindaco del Comune di Forio, al Presidente del Consiglio comunale di Forio e al Segretario generale del Comune di Forio la “chiusura” del procedimento e, in sostanza, ha accertato che “non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità”. Per ricostruire la storia ed evitare di eccedere in commenti che potrebbero risultare di parte, pubblichiamo la nota della Prefettura e la richiesta di Colella.

La nota della Prefettura

Comune di Forio. Richiesta chiarimenti nota prot. n. 250382 del 02/07/2024, relativa alle asserite cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri comunali.

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza concernente l’oggetto e segnatamente — da ultimo — al contenuto della missiva datata 2 luglio 2024, – acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 3 luglio 2024 e di cui ad ogni buon fine si unisce copia – con la quale la S.V. ha chiesto se, a seguito della prefettizia del 20 marzo 2024, si sia svolto il Consiglio comunale di Forio e quali siano state le determinazioni assunte in tale sede “in merito alla richiesta di attestazione dalla quale si evinca se sussistano o meno cause di ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 267/2000, a ricoprire la carica di amministratore del Comune di Forio relativamente a tutti i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale”, formulata dalla S.V. con la precedente nota del 2 marzo 2024. Al riguardo, in via preliminare, si evidenzia che le sopra richiamate informazioni ben di possono essere reperite dalla S.V. direttamente presso l’Ente comunale e ciò, in ragione di quanto n già rappresentato con la prefettizia soprarichiamata del 2 luglio 2024, nella parte in cui si è avuto modo di rappresentare, come questa Prefettura si sia limitata a prendere atto “dell’avvio, da parte della cennata civica amministrazione degli accertamenti di competenza e ciò in ragione della , regolare tenuta da parte di questo ufficio dell’Anagrafe degli amministratori locali”, rimanendo, È solo, in attesa di conoscere la data dell’eventuale convocazione del Consiglio, come peraltro rappresentato al Presidente del locale Civico Consesso nella nota del 19 marzo 2024, richiamata ” dalla S.V.

LA NOTA DEL PRESIDENTE MATTERA

Quanto sin qui precisato, trova, peraltro, conferma nella nota qui rimessa dal Presidente del Consiglio Comunale, in data 28 marzo 2024, nella parte in cui, il medesimo, facendo riferimento proprio alla istanza sottoscritta dalla S.V. in data 2 marzo 2024, ha testualmente comunicato che la richiesta “è in fase di istruttoria e all’esito, se fosse necessaria la convocazione del Consiglio comunale, sarà mia cura notiziare, ai sensi di legge, codesta spettabile Prefettura UTG, con immediatezza”. Coerentemente, dunque, quest’Ufficio ha, in prosieguo, preso atto dell’esito dell’istruttoria svolta dagli uffici comunali, alla luce di quanto comunicato dal Presidente dell’Organo consiliare con missiva dell’11 giugno 2024, portata a conoscenza anche della S.V. con prefettizia del decorso 2 luglio, nella parte in cui il predetto ha evidenziato espressamente che relativamente “all’attualità delle posizioni debitorie degli amministratori di Forio nei confronti dell’Ente, non vi sono motivi di valutazioni e conseguenti determinazioni, in quanto allo stato non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità”.

Tanto si doveva ad evasione di quanto richiesto e la presente viene inoltrata, per opportuna conoscenza e per gli eventuali profili di rispettiva competenza, anche al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale di Forio, nonché al Segretario generale dell’Ente.

LA NOTA DI GIUSEPPE COLELLA DEL 2 LUGLIO

A S. E. Michele Di Bari Prefetto di Napoli: Richiesta chiarimenti nota prot. o. 250382 del 02/07/2024. Il sottoscritto Geom. Giuseppe Colella, Candidato nella Lista ”Noi per Forio” alle ultime elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023, Vista la richiesta di attestazione di insussistenza di motivi di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica degli attuali Amministratori del Comune di Forio acquisita al prot n. 8693 del 04/03/2024; vista la nota. della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot. n. 250382 del 02/07/2024 nella quale tra l’altro si ribadisce come- peraltro già noto che “la verifica della ricorribililà di cause di incompatibilità o ineleggibilità nei confronti dei Consiglieri comunali eletti è – com’è noto – attività rimessa all’esclusiva competenza del medesimo Consiglio comunale, unico Organo deputato per legge alla convalida dei propri membri elettivi; vista la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot. n. 105033 del 20/03/2024 la quale ha ad “Oggetto: Comune di Forio. Richiesta inserimento punti all’online del giorno in merito all’eventuale sussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi dell’art 63 del D.Lgs. 26712000 a ricoprire la carica di Amministratore del Comune di Forio relativamente a tutti i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale.”.

Nella suddetta nota si legge che: “Si prende atto del contenuto della missiva qui pervenuta il decorso 19 marzo, concernente I’oggetto che ad ogni buon fine si unisce in copia, e si resta in attesa di conoscere la data cli svolgimento del locale civico Consesso, nonché le eventuali determinazioni che saranno assunte in sede consiliare in merito alla richiesta di attestazione dalla quale si evinca se sussistono o meno motivi di ineleggibilità o di incompatibilità. ai sensi dell’art 63 del D.Lgs. 267/2000 a ricoprire la carica di Amministratore del Comune di Forio relativamente a tutti i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale”. formulata dal candidato nella lista “Noi per Forio” alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023… “; vista la nota del Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Forio prot. n. 24116 del 11/06/2024 nella quale si legge ” In riscontro alla Prefettura di cui in oggetto si comunica che dall’attività istruttoria espletata dai responsabili di settore del Comune di Forio, ciascuno per quanto di competenza, e dalle attestazioni ADER relativamente all’attualità delle posizioni debitorie degli Amministratori del Comune di Forio nei confronti dell’Ente, non vi sono motivi di valutazioni e conseguenti. determinazioni in quanto allo staro non sussistono cause di ineleggibililà e incompatibilità”,

Le notizie apparse sulla carta stampata

“Viste le notizie apparse sulla carta stampata e alcune rilanciate anche dall’Ansa del 13 giugno, 20 giugno e 23 giugno nella quale si afferma che secondo gli atti trasmessi alla Procura della Repubblica di Napoli, da] Commissariato di .Polizia di Ischia, guidato dal vicequestore Ciro Re, ci sono ben undici indagati tra gli eletti in qualità di consiglieri comunali di Forio o nominati assessori dello stesso Comune per pendenze a loro carico non saldate tra cui contravvenzioni per violazioni al codice della strada, cartelle ADER, Tari e di altra natura e, vi sarebbero varie notizie di reato per abusi edilizi emessi a carico di alcani degli stessi amministratori, tra cui figura anche il Presidente dello stesso Consiglio Comunale di Forio Cap. Mattera Giovanni che quindi è direttamente coinvolto; visto che da quanto rivelato sulla carta stampa e compreso negli atti trasmessi alla Procura della Repubblica che ha denunciato ben undici Amministratori del Comune di Forio, si legge che “Attenzione perché l’informativa evidenzia un altro aspetto rilevante, il fatto elle molte di queste sanzioni amministrative siano state pagate tutte nei giorni compresi tra il 21 e il 23 marza scorso”;

tanto premesso chiede alla S.V. Ill.ma di conoscere, vista l’esplicita richiesta di ”inserimento punti all’ordine del giorno in merito all‘eventuale sussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi dell ‘art. 63 del D.Lgs. 267/2000 a ricoprire la carica di Amministratore del Comune di Forio relativamente a tutti i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale” della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot. n. 105033 del 20/03/2024 e l’esclusiva competenza del Consiglio Comunale; unico Organo deputato, per legge, alla convalida dei propri membri elettivi. se si è svolto il Consiglio Comunale del Comune di Forio con l’inserimento all’ordine del giorno dei punti richiesti dalla S. V. e quali determinazioni ha assunto in sede consiliare in merito alla richiesta di ‘attestazione dalla quale si evinca se sussistono o meno motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 267/2000 a ricoprire la carica di Amministratore del Comune di Forio relativamente a tutti i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale”, formulata dal candidato netta lista “Noi per Forio” alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023… “