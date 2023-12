Tutela dell’interesse pubblico. Esiste ancora? | #4WD

Un “uccellino” (aumentano sempre di più, buon segno) mi ha segnalato con tanto di foto all’interno della pineta Nenzi Bozzi che è stato creato un varco che porta ad una proprietà privata.

Sembra che all’epoca in cui fu creato, si sarebbe trattato di un accesso temporaneo per facilitare i lavori in corso all’interno di tale proprietà e pare che anche in questo caso tutto ischitano il varco provvisorio sia diventato praticamente definitivo. In buona sostanza, a lavori terminati, se tutto restasse così com’è, il privato potrebbe entrare ed uscire dalla “nostra” pineta quando gli pare e piace, anche negli orari di chiusura, proprio come se quella porzione di patrimonio comunale fosse un “prolungamento” di casa sua.

La foto che mi è stata inviata, purtroppo, non mi consente di leggere granché dal cartello dei lavori e, purtroppo, non ho neppure il tempo di andare sul posto per approfondirne i contenuti. Tuttavia dallo stesso cinguettio mi è parso di capire che il tecnico dei lavori in corso dovrebbe essere un congiunto del sindaco Enzo Ferrandino. Poco mi importa questo, a dire il vero; sono invece fortemente interessato a capire se, in effetti, quel che si sta eseguendo sia in linea con la tutela di ciò che è di tutti e non collimi, invece, con un insopportabile, ennesimo “piacerino” al privato di turno e, magari, vicino -direttamente o indirettamente- al “bottone”.

Così come, saltando di palo in frasca, mi piacerebbe capire quanto c’è di vero sul presunto obiettivo dell’amministrazione Ferrandino di portare ad estreme conseguenze il contenzioso con la famiglia Santaroni per i lavori bloccati al sempiterno cantiere del parcheggio della Siena, puntando alla possibile acquisizione dello stesso al patrimonio comunale dopo un pronunciamento in giudizio orientato al ripristino dello stato dei luoghi. Se ciò corrispondesse al vero, significherebbe che ancora una volta la tutela dell’interesse pubblico derivante dalla tanto agognata ultimazione di un’opera che fa brutta mostra di sé in pieno centro storico e a due passi dal mare ormai da troppo tempo sarebbe, anche in questo caso, ben lontano dalle reali intenzioni di Enzo Ferrandino e compagni.

Statene certi: nei prossimi giorni, compatibilmente con i miei impegni e con un Natale in cui siamo tutti più buoni ma non certo fessi, cercherò di farVi sapere qualcosa in più su entrambi gli argomenti. O forse potrebbe essere qualcuno della maggioranza (o di quel che ne resta) a darci notizie?