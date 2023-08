Truffe agli anziani: un arrestato a Procida, un denunciato a Ischia

La campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani portata avanti dall’Arma dei Carabinieri sta dando i suoi frutti. Come registrano le cronache di questa estate, i malintenzionati non recedono dai loro intenti truffaldini, ma finiscono sempre più numerosi nelle maglie delle forze dell’ordine. Infatti sono sempre di meno gli anziani che cadono nella trappola ordita dai malfattori, con il rischio di vedere andare in fumo i propri risparmi. Fioccano invece le denunce e gli arresti. L’iniziativa di richiedere la collaborazione dei cittadini si è rivelata dunque indovinata e la Compagnia Carabinieri di Ischia sta assicurando alla giustizia un gran numero di truffatori. Dopo tante disavventure, insomma, i nostri nonnini si sono fatti furbi…

L’ultimo episodio ha visto protagonista un giovanissimo, un diciassettenne di Casalnuovo di Napoli. Nonostante la minore età, era però già noto alle forze dell’ordine.

A incastrarlo è stata l’anziana che aveva tentato di truffare. La signora ha ricevuto la ormai classica telefonata dal giovane che si spacciava per il nipote. Riferendole che era in arrivo un pacco da pagare alla consegna, del costo di ben 4.500 euro e chiedendole di anticipare la somma. La donna non ha mostrato alcuna titubanza, per non insospettire l’interlocutore. Anzi, ha chiacchierato affettuosamente con il “nipote”, come se nulla fosse, dichiarandosi subito disponibile ad accontentare il nipote.

Invece, una volta riagganciato ha composto il 112 e raccontato tutto ai carabinieri. A questo punto è stato facile per i militari della Benemerita beccare il diciassettenne. Il truffatore, ignaro della presenza dei tutori dell’ordine, si è presentato all’indirizzo dell’anziana, ma è stato bloccato prima che potesse entrare nell’abitazione. Identificato e denunciato a piede libero per tentata truffa, il minore è stato poi riaffidato ai genitori. Una vacanza con truffa finita male…

ARRESTO A PROCIDA

Anche a Procida un tentativo di truffa è stato prontamente sventato dai carabinieri della locale Stazione, al comando del maresciallo Antonio di Francia, proprio grazie alla pronta denuncia dei cittadini interessati. E questa volta il truffatore è stato tratto in arresto. Il raggiro architettato ai danni di un anziano gli è costato caro.

Una notizia che viene commentata con soddisfazione dal sindaco Dino Ambrosino, che pone in evidenzia proprio l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione: «Ringraziamo il Comandante Antonio Di Francia, insieme a tutta la sua squadra, e insieme alla famiglia procidana che ha collaborato con la giustizia per arrivare a questo risultato. Con la maggiore informazione e consapevolezza che c’è oggi tra i cittadini ogni tentativo potrà portare ad una brutta sorpresa per i truffatori. Continuiamo ad avere la massima attenzione».