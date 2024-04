Trova un iPhone e lo consegna in commissariato. Il bel gesto del piccolo Massimo Taliercio

I tempi sono cambiati, ma per fortuna in molti isolani albergano ancora sentimenti di onestà e senso civico. E’ questa la lezione che si ricava dall’episodio che ha visto protagonista Massimo Taliercio, che è tornato a Ischia per le vacanze di Pasqua da trascorrere con la famiglia.

Durante una passeggiata a Ischia Ponte, ha trovato sugli scogli un iPhone smarrito. Senza esitare, Massimo ha deciso di consegnarlo alla Polizia di Stato, affinché potesse rintracciare il proprietario e riconsegnarglielo.

A riferirci l’episodio è stata la mamma Anna De Girolamo, senza nascondere una punta di orgoglio: «Sono i piccoli gesti che fanno la differenza! Massimo ha consegnato in commissariato l’iPhone ritrovato e voglio ringraziare il vice questore dott. Ciro Re che gli ha consegnato un’immagine della Polizia di Stato».

Un “piccolo” riconoscimento per testimoniare la gratitudine dello Stato a chi ha fatto fino in fondo il proprio dovere di cittadino.

Anna De Girolamo sottolinea anche la rapidità con cui si è mossa la Polizia: «Grazie al lavoro di tutti in pochi minuti è stata contattata la proprietaria che lo ritirerà nei prossimi giorni!». E conclude citando una frase di Esopo: «Nessun atto di gentilezza, per quanto piccolo, è mai sprecato».

Sicuramente quello di Massimo Taliercio è un gesto che va portato all’attenzione come esempio per chi invece impronta i propri comportamenti all’egoismo e al menefreghismo. Ma non si può fare a meno di sottolineare che certi valori fondamentali vengono inculcati dalla educazione che si riceve dai propri genitori. E dunque i complimenti vanno anche a mamma Anna e papà Aniello, che hanno saputo trasmettere i loro valori a Massimo.