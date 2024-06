Tragedia sfiorata al “Rizzoli”! Crolla la controsoffittatura

Tragedia sfiorata al “Rizzoli”! Ieri pomeriggio improvvisamente è crollata una parte della controsoffittatura all’ingresso del nosocomio. Il crollo ha interessato l’area dove si usufruisce del servizio Cup e si paga il ticket, utilizzata anche dagli utenti in transito verso la cappella o diretti agli ambulatori. In quella zona inoltre sono spesso presenti anche familiari dei degenti. Per pura fortuna in quel momento nessuno si trovava a passare sotto la controsoffittatura che si è abbattuta sul pavimento e quindi non si sono registrati feriti, ma solo tanta paura. Le conseguenze però potevano essere ben più gravi.

Il frastuono improvviso, causato dal crollo della macchina per l’aria condizionata, ha fatto sobbalzare tutti, in particolare chi si trovava nelle vicinanze dell’area interessata, compresi i degenti e gli operatori del Reparto di Medicina. Ma si è creato allarme nell’intero nosocomio. E c’è chi si è precipitato all’esterno o comunque ha abbandonato quella zona per mettersi al riparo da ulteriori crolli. Un “tranquillo” pomeriggio di paura… Un grande spavento da parte di tutti, a cui ha fatto seguito l’incredulità alla vista della controsoffittatura crollata, mentre altre parti rimanevano “minacciosamente” penzoloni. Come si è potuto verificare un incidente del genere? Normalmente ci si reca in ospedale per curarsi, non per rimanere sepolti sotto una controsoffittatura. Uno spiacevole episodio che riporta alla ribalta delle cronache (negative) il nostro ospedale.

Immediatamente è stato richiesto l’intervento di operai e tecnici che si sono messi al lavoro per riparare i danni del crollo e ripristinare le condizioni di sicurezza. Questa mattina, inoltre, è previsto un sopralluogo da parte degli uffici tecnici sia dell’ASL Napoli 2Nord, sia della Regione Campania.

Resta ad ogni modo la gravità dell’incidente verificatosi che, lo ripetiamo, solo per un caso fortuito non ha prodotto conseguenze gravi. Un episodio su cui dovranno fornire le opportune spiegazioni i responsabili del “Rizzoli” e dell’Asl Napoli 2 Nord.

L’Asl Napoli 2 Nord, in merito del crollo di una controsoffittatura presso l’ingresso principale dell’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, comunica che l’incidente ha determinato la necessità di prestare le cure ad un utente che ha riportato lievi ferite ed ad una giovane donna in stato di gravidanza per lo spavento provato.

Per soli motivi precauzionali tre stanze del Reparto di Chirurgia sono state temporaneamente sgomberate e i pazienti trasferiti in altri reparti.

L’accesso all’Ospedale dall’ingresso principale è sospeso per motivi di sicurezza e gli utenti possono, comunque, regolarmente fruire dei servizi sanitari accedendo dall’ingresso posteriore.