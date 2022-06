TRAGEDIA A ISCHIA. MUORE CICLISTA A SAN MICHELE

Ida Trofa | Tragedia a Ischia. Un maresciallo maggiore dell’esercito perde la vita sulla strada di casa, in località “Cappella” a San Michele ad Ischia. Da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.

La donna, C.M. 37 anni, stava percorrendo la strada in direzione Ischia Ponte, quando per circostanze al vaglio degli inquirenti, ha impattato con un veicolo proveniente in direzione opposta. L’impatto è stato inevitabile e drammatico. La ciclista è morta sul colpo, sbalzata via per diversi metri oltre il punto di impatto.

Alla guida dell’utilitaria, una Fiat Panda, una donna. Sul posto immediati, quanto vani, i soccorsi. Per il maresciallo maggiore non c’era più niente da fare. Il suo corpo esanime è stato rinvenuto sul marciapiedi a margine della carreggiata dai soccorritori che hanno potuto solo costatarne la morte.

Sotto shock la conducente dell’auto. Sul posto gli uomini dei carabinieri e della polizia di Stato. Si tenta di ricostruire l’accaduto. Strada chiusa al traffico.

Dopo l’intervento del medico legale, il pm incaricato ha disposto la rimozione del corpo e l’esecuzione dell’esame autoptico a chiarire senza ombra di dubbio le cause del drammatico decesso.

Sarà trasferita presso il reparto anatomopatologico del II Policlinico di Napoli.

È un giorno triste quello odierno, ennesimo in cui si registra la terribile morte di una giovane ischitano, una ragazza nel fiore degli anni strappata via alla vita, ai suoi affetti. Una vita ancora tutta da vivere. Le parole pesano come macigni .