Toyota Italia è Top Employer per il quinto anno consecutivo

ROMA (ITALPRESS) – Toyota Motor Italia ha ricevuto per la quinta volta consecutiva la certificazione Top Employer, riconosciuta dal Top Employer Institute alle aziende più virtuose per qualità dell’ambiente di lavoro, sviluppo e valorizzazione delle persone e dei talenti.

“La certificazione è per noi motivo di grande orgoglio ed è la dimostrazione di come, con coerenza, la visione e i valori di Toyota si traducono in azioni concrete. Siamo convinti che il successo della nostra azienda dipenda completamente dal contributo delle persone”, spiega l’amministratore delegato Mauro Caruccio.

“Penso che la cosa più bella per ciascuno di noi sia iniziare la giornata al lavoro con il sorriso, con la voglia di fare la differenza e questo si ottiene solo quando siamo pienamente coinvolti nel nostro lavoro e nel contesto in cui lo svolgiamo – aggiunge Caruccio -. Per questo investiamo da sempre nella formazione delle competenze e nella creazione di un ambiente di lavoro stimolante, che valorizzi le diversità, e dove tutti possano portare il proprio contributo d’idee con proattività. La nostra ambizione è continuare a migliorare, introducendo nuovi e innovativi strumenti, per permettere a ciascuno di realizzare il proprio potenziale”.

