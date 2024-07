Tassisti scorretti, lavoratori in nero e scontrini “dimenticati”

Con l’inizio del mese di luglio la stagione estiva è entrata nel periodo più “caldo” e i controlli dal parte della Guardia di Finanza della Compagnia di Ischia si intensificano per garantire la legalità. Il bilancio delle recenti attività poste in essere vede le fiamme gialle guidate dal capitano Antonio Giglio impegnate su più fronti. La presenza costante sui porti per il controllo agli sbarchi finalizzata a individuare turisti e villeggianti in possesso di sostanze stupefacenti ha sortito i suoi effetti: sono infatti oltre 50 i grammi di droga sequestrata, mentre 20 soggetti sono stati segnalati al prefetto di Napoli per i provvedimenti amministrativi previsti.

I finanzieri hanno appuntato la loro attenzione anche sui tassisti isolani, troppo spesso non ligi al rispetto delle regole e delle ordinanze. Ed infatti sono ben 10 i taxi sanzionati per la mancata esposizione delle tariffe predeterminate nei comuni di Barano e Ischia e nella frazione di Sant’Angelo del comune di Serrara Fontana. Il lavoro della Guardia di Finanza a tutela dei lavoratori si è concretizzato in minuziosi controlli presso le attività economiche. In questo caso, all’interno di un esercizio commerciale è stata rilevata la presenza di ben tre lavoratori in nero. Il responsabile dell’attività dovrà affrontare le conseguenze di questa grave violazione.

Per quanto riguarda il contrasto dell’evasione fiscale, anche qui le serrate verifiche hanno consentito di incastrare i soliti “furbi”. Sono infatti oltre otto le mancate emissioni dello scontrino fiscale riscontrate in attività commerciali tra Ischia e Forio. I controlli ad opera delle fiamme gialle proseguiranno incessantemente e sono destinati ad intensificarsi nel corso dei week-end e nel prossimo mese di agosto.