Tassista molesto con una passeggera, si indaga a Forio

Una brutta storia. Ieri pomeriggio non sono passate senza destare attenzione le auto dei Carabinieri di Forio che ispezionavo il porto di Ischia e, in particolar modo, lo stazionamento dei taxi. Dopo diverse ore di indagini, uno degli operatori del servizio pubblico da piazza del Comune di Ischia ha seguito, in caserma, i militari.

I primi indizi parlano di una denuncia sporta da una giovane passeggera diretta ad un hotel del centro di Forio. La turista, sbarcata con un aliscafo nel pomeriggio e raggiunto l’hotel con il taxi, dopo qualche ora, insieme con i genitori, si è recata in caserma per sporgere denuncia contro l’uomo.

Un viaggio, Ischia – Forio, che non le è piaciuto e che si è trasformato, ben presto, in vero e proprio incubo tra banali e scontati luoghi comuni e atteggiamenti poco educati.

In attesa degli sviluppi della vicenda che può trasformarsi in una querela di parte o in una denuncia d’ufficio in base alle dichiarazioni della donna e delle recenti leggi sul “Codice Rosso”, l’amara considerazione è che ci troviamo a vivere, ancora, con chi pensa di essere figo a fare e dire certe cose.