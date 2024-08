Superato il braccio di ferro con i vigili urbani. Giosi scioglie il “nodo” messi comunali a Casamicciola

Giosi Ferrandino ha risolto un altro problema. Nei mesi scorsi il sindaco di Casamicciola aveva dovuto fare i conti con la “rivolta” dei vigili urbani che contestavano la gestione del Corpo da parte dell’Amministrazione. Uno dei motivi dello scontro che aveva portato alla dichiarazione dello stato di agitazione era stata la decisione della Giunta di spostare l’Ufficio Messi, in precedenza afferente all’Area Demografica, nella competenza dell’Area Vigilanza. Al che i componenti della Polizia Municipale avevano contestato di non rivestire e di non voler rivestire la qualifica di messi notificatori. Anche le precedenti nomine del comandante avevano contribuito ad acuire la tensione.

Giosi ha ora vinto il braccio di ferro con i vigili e dopo la nomina a comandante di Chiara Boccanfuso, di cui è stata testata la fedeltà alla causa, ha ora provveduto a sciogliere anche il “nodo” messi comunali. Una soluzione “automatica”, dopo l’affidamento all’esterno del supporto all’Ufficio per le notificazioni ad opera dello stesso comandante Boccanfuso. Nel decreto sindacale di nomina dei messi si richiama innanzitutto la delibera di Giunta “incriminata”, la n. 52 del 15.04.2024, avente ad oggetto “Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2024-2026″, «in cui l’assetto organizzativo dell’Ente include nell’Area VIII – Vigilanza anche l’Ufficio del Messo Comunale».

Si prende atto che «l’Area VIII – Vigilanza è gravata da numerose attività inerenti al controllo e alla gestione della sicurezza su tutto il territorio comunale». E si fa quindi riferimento alla determina adottata lo scorso 8 agosto dal comandante Boccanfuso, con cui si rendeva nota «la necessità di supportare l’Ufficio del Messo Comunale nel servizio di notificazione degli atti tributari, finanziari e amministrativi e pertanto affidava, per 12 mesi, il servizio di cui trattasi, all’operatore economico “Sailposts.p.a.”». Ora la società toscana ha proceduto a trasmettere «i nominativi e la documentazione utile alla nomina dei messi in possesso dei requisiti per l’espletamento delle attività di messo notificatore».

I soggetti indicati, si rileva nel decreto, «hanno partecipato all’apposito corso di formazione e superato il successivo esame di idoneità per la nomina di messo notificatore». Giosi Ferrandino ha dunque proceduto alla nomina dei messi notificatori del Comune di Casamicciola Terme, «i quali saranno competenti per la notifica degli atti tributari, finanziari e amministrativi», nelle persone di Del Grande Giuseppina, Matarese Oriana e Mattera Salvatore. Il decreto precisa che «il potere di notifica dei messi si esplicherà su tutto il territorio comunale». Ovviamente l’incarico di messo notificatore conferito cesserà, «salvo revoca anticipata, al termine dell’affidamento conferito alla società “Sailposts.p.a.” di cui alla Determinazione n. 52 del 15.04.2024». Ma questa era in realtà la delibera di Giunta… “Confusioni” a parte, l’incarico durerà 12 mesi come l’affidamento all’operatore esterno per il supporto nella notifica.