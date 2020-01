Successo per la corri con la befana

Un buon numero di partecipanti ha nobilitato la “Corri con la Befana” corsa turistico sportiva sulla distanza di km. 6,6, lungo un circuito di 2,2 km. da ripetere tre volte con partenza ed arrivo a Piazza Marina a Casamicciola con un contorno di manifestazioni promozionali giovanili sulle distanze dei 200 mt, 500 mt e km.1. La buona affluenza di atleti, centoventidue in totale ( ottanta tra i ragazzi e quarantadue sulla distanza più lunga) ha premiato lo sforzo profuso dal Comune di Casamicciola, dall’Azienda Multiservizi di Casamicciola e da Filippo Piro, ex (per ora) atleta del Marathon Club Isola d’Ischia che in poco tempo hanno organizzato l’evento che ha arricchito il cartellone degli eventi natalizi a Casamicciola Terme. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una bellissima medaglia ricordo mentre i primi cinque atleti uomini e le prime cinque donne giunti al traguardo sulla distanza dei 6,6 km sono stati premiati con coppe e trofei cosi’ come i primi tre ragazzi e prime tre ragazze delle distanze più corte. Sulla distanza dei km. 6,6 sono giunti nell’ordine al traguardo: Bruno Scandiuzzi ( neotesserato del Marathon Club che si aggiunge a Titti Mattera ed Olga Lanzetta), Adamo Caputo, Umberto Orlacchio, Gerardo Lombardo, Michelangelo Di Maio, Aniello Del Deo. Tra le donne: Caterina Arco ( atleta in vacanza ad Ischia a testimonianza della valenza turistica della manifestazione), Graziella Esposito, Antonella Gentile, Titti Mattera, Manuela De Vito, Ilenia Piro. Sulla distanza di km.1, primo ragazzo classificato è stato Andrea Iodice mentre prima tra le ragazze è stata Mira Boccanfuso. Da segnalare la presenza della veterana Libera Di Costanzo che si è prodigata nell’aiutare gli organizzatori in attesa di tornare ad indossare le vesti di atleta. Arrivederci all’edizione 2021 della Corri con la Befana.

Nelle foto: la medaglia ricordo, coppe e trofei, Filippo Piro, Bruno Scandiuzzi premiato dal sindaco Castagna, Caterina Arco, il gruppo del Marathon Club alla partenza, i ragazzi partecipanti agli eventi giovanili, Libera Di Costanzo