Strisce blu, la “SIS” sbarca a Casamicciola. Affidamento estivo per due mesi

La “SIS”, dopo essere tornata nel Comune di Ischia, sbarca anche a Casamicciola, sia pure temporaneamente. Il servizio di gestione delle strisce blu con tanto di impiego degli ausiliari del traffico è stato infatti affidato per soli due mesi, dunque fino alla fine dell’estate, essendo al momento il Comune sprovvisto di parcometri dopo la scadenza del precedente contratto, e in attesa della nuova gara. Una decisione dell’Amministrazione comunale, che ha dato indirizzo alla responsabile dell’Area VIII Vigilanza Chiara Boccanfuso.

Nella determina a contrarre infatti il comandante della Polizia Municipale evidenzia di essere stata incaricata «di procedere nel più breve tempo possibile e temporaneamente alla riattivazione del servizio di gestione della sosta a pagamento mediante l’utilizzo di apparecchiature elettroniche- parcometri almeno per 2 mesi, comprensivo di tutti i servizi necessari anche per il controllo delle aree di sosta con appositi ausiliari della sosta come previsto anche nelle precedenti convenzioni, nelle more della predisposizione di atti per l’affidamento a lungo termine».

L’iter di una procedura di gara sarebbe stato troppo lungo a fronte delle esigenze estive da soddisfare, rileva il rupBoccanfuso: «Al fine diaffrontare una maggiore affluenza e presenza di turisti nella stagione estiva e turistica ormai già avviata, l’esperimento di una gara per l’affido del noleggio dei parcometri e dei necessari servizi complementari, comporterebbe inevitabilmente una tempistica molto lunga che di sicuro porterebbe ad attivare il servizio a stagione estiva ormai conclusa, in quanto la procedura completa, a partire dalla richiesta di manifestazioni di interesse o dalla pubblicazione del bando fino all’aggiudicazione definitiva, pur prevedendo i tempi più brevi possibili, durerebbe oltre un mese, fatto salvo eventuali imprevisti che potrebbero allungare ancor di più le tempistiche».

Di qui la decisione di procedere all’affidamento diretto, in questo caso previsto dal Codice dei contratti anche alla luce dell’importo “modesto”. Il servizio di gestione delle aree di sosta, comprendente il servizio di controllo delle stesse aree mediante ausiliari del traffico è stato dunque affidato alla “SIS Segnaletica Industriale Stradale” per l’importo di 28.000 euro oltre Iva, ovvero 34.160 euro complessivi da corrispondere alla società di Corciano in due rate mensili. Spesa ovviamente a carico del bilancio comunale.