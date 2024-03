Strisce blu, Dionigi vara la nuova gara per la concessione

L’Amministrazione di Barano si prepara ad un nuovo affidamento dopo le polemiche Dal 2014, complice anche la pandemia, una serie di proroghe alla SIS. Intanto sono variate le aree di sosta. Dopo le gare andate deserte, si prova ad indire una nuova procedura per affidare la gestione per cinque anni. La Giunta ha anche rideterminato le tariffe in vigore dal 1 aprile

Dionigi Gaudioso ci riprova ad affidare la gestione delle strisce blu, dopo i precedenti tentativi falliti. Una materia oggetto di polemiche e critiche da parte dell’opposizione. La delibera di Giunta per la indizione della nuova gara richiama il precedente appalto alla SIS Parking Service Systems risalente al 2014, poi successivamente prorogato fino al 2018.

Si era provato a indire una nuova gara, ma ci si era messa di mezzo la pandemia. E dunque, in virtù delle inevitabili sospensioni del servizio, era arrivata la proroga fino a giugno 2021. In realtà c’era stata solo una rinegoziazione su richiesta della SIS e una nuova proroga di un anno. Nel frattempo erano state approvate le nuove planimetri «delle aree destinate alla sosta e parcheggio a pagamento senza custodia dei veicoli, destinate alla procedura di affidamento ad operatore economico qualificato», poi modificate, anche a seguito dei lavori realizzati in particolare a Piedimonte.

La delibera passa quindi alle “note dolenti”, evidenziando che «le procedure indette ad evidenza pubblica, finalizzate all’affidamento in concessione del Servizio di controllo della sosta a pagamento senza custodia a soggetto economico privato, sono andate deserte, cosicché è stato affidato il Servizio “nelle more dell’affidamento della concessione, per n.15 unità/parcometri, prevedendo altresì l’assegnazione: di n. 1 unità di personale profilo amministrativo per 18h/settimana che dovrà attendere alle mansioni di back e front office in relazione al rilascio abbonamenti, informazioni all’utenza, etc da assegnare al Settore VI e una unità personale ausiliario della sosta per n. 18 ore settimanali . La durata del servizio come sopra descritto sarà pari a mesi 4 (quattro) con eventuale proroga di ulteriori 4 (quattro) mesi, il tutto per un importo inferiore a euro 39.000,00”, in seguito a trattativa diretta sulla piattaforma telematica Tuttogare, con scadenza 31.03.2024».

NUMERI IMPIETOSI

Una scadenza prossima e dunque l’Amministrazione si è attivata. Ma la delibera considera anche che «l’andamento delle entrate annuali derivanti dalla sosta a pagamento è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da una costante diminuzione delle stesse».

Infatti «Nel prendere a riferimento il dettaglio degli incassi presso il Comune di Barano d’Ischia, relativamente agli anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 come comunicati dalla “S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.”: – anno 2016: euro 113.433,00 – anno 2017: euro 105.840,00 – anno 2018: euro 108.929,36 – anno 2019: euro 82.256,49,00 – anno 2020: euro 41.783,00 solo quattro mesi di incasso (contrazione economica verificatasi nel corso degli anni 2020 e 2021 per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19) – anno 2021: euro 38.731,00 (contrazione economica verificatasi nel corso degli anni 2020 e 2021 per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19) – anno 2022 fino al 30.06.2022: euro12.521,00 (fornitura a noleggio)». Una contrazione non giustificata dalla sola pandemia.

Nel programmare la nuova gestione, l’Amministrazione ha stabilito «l’uso gratuito di un locale – quale punto informativo operativo – messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, i cui costi di gestione (affitto, luce, riscaldamento, ed arredi) non saranno a carico del concessionario». Un “regalo” al prossimo eventuale affidatario.

LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La delibera stabilisce, alla luce delle nuove planimetrie, di istituire le aree di parcheggio/sosta a pagamento per complessivi 510 stalli (427 stalli per autoveicoli e 83 stalli per ciclomotori/motoveicoli).

Specifica inoltre che «è indirizzo di questa Amministrazione, nell’interesse pubblico, di continuare il servizio dei parcheggi a pagamento, per una durata pari ad anni cinque, decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto, mediante l’utilizzo di parcometri elettronici e quindi dover provvedere con l’attivazione di procedura di gara per l’individuazione del contraente per l’appalto in concessione, alle seguenti condizioni economiche per la ditta appaltatrice: sugli incassi provenienti dai parcometri, abbonamenti sosta e altri sistemi di esazione, percentuale del 88%, soggetta al ribasso secondo procedure di gara; sugli incassi provenienti dalle sanzioni per le violazioni accertate alle norme del codice della strada: euro.8,00 per ogni verbale incassato sulla stima di circa 400 multe incassate annue».

Sulla base di tali determinazioni è stato fornito indirizzo al rup affinché «proceda ad avviare le procedure di scelta del contraente con attivazione di nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto specificato; sia previsto l’impiego di parcometri (strumenti di controllo della sosta) in numero di 17 di ultima generazione, con relativa installazione e manutenzione e servizio di esazione delle tariffe; sia prevista l’organizzazione di un sistema integrato di gestione dei rapporti con l’utenza, preposto alla gestione dei procedimenti connessi al servizio di rilascio permessi ed abbonamenti; l’attività di controllo del servizio sia effettuata tramite gli ausiliari del traffico, in conformità delle normative vigenti; sia compresa la fornitura, posa in opera e manutenzione della connessa segnaletica orizzontale e verticale su tutta l’area di concessione».

LE NUOVE TARIFFE

Intanto, la Giunta ha anche proceduto a rideterminare le tariffe con efficacia dal 1 aprile 2024 tranne che per gli abbonamenti (trimestrali e annuali), «che saranno sospesi in attesa di aggiudicazione del predisponendo appalto». Queste dunque le tariffe rideterminate: «ORARIA AUTOVEICOLI, pari a: euro 1,00 all’ora per i residenti nel Comune Barano d’Ischia con pagamento minimo pari ad euro 0,50 per 30 minuti; euro 1,50 all’ora per i residenti degli altri Comuni dell’isola d’Ischia con pagamento minimo pari ad euro 1,00 per 30 minuti; euro 2,00 all’ora per i non residenti nei Comuni dell’isola d’Ischia, con pagamento minimo pari ad euro 1,00 per 30 minuti; – ORARIA CICLOMOTORI/MOTOVEICOLI, pari a: euro 0,50 all’ora; DIURNA (24 h) CICLOMOTORI/MOTOVEICOLI, pari a euro 3,00 l’intero giorno.

Prevedere Abbonamenti autoveicoli: 20 euro/mese o 55 euro/trimestre per tutti i residenti e lavoratori nel Comune di Barano d’Ischia (con contratto lavoro), valido su tutte le strisce blu, nonché per tutti coloro che dimostrino di avere un immobile in locazione o ne siano proprietari; prevedere Abbonamenti autoveicoli: 30 euro/mese per residenti in altri Comuni dell’isola, valido su tutte le strisce blu; prevedere Abbonamenti autoveicoli: 50€/mese per tutti coloro che non sono residenti nel Comune di Barano d’Ischia e negli altri Comuni dell’isola, valido su tutte le strisce blu; prevedere Abbonamenti autoveicoli: 180 euro/anno solare (1 gennaio-31 dicembre) per tutti i residenti nel Comune di Barano d’Ischia e lavoratori nel Comune di Barano d’Ischia (con contratto lavoro), valido su tutte le strisce blu, nonché per tutti coloro che dimostrino di avere un immobile in locazione o ne siano proprietari; NON prevedere Abbonamenti CICLOMOTORI/MOTOVEICOLI; – per la LOCALITA’ MARONTI (Via Maronti): DI NON PREVEDERE Abbonamenti autoveicoli; – per la ZONA PONTE NITRODI (come da planimetria descrittiva): DI NON PREVEDERE Abbonamenti: autoveicoli; PREVEDERE tariffa DIURNA (24h) AUTOVEICOLI, pari a euro 4,00 l’intero giorno».

PROROGA TECNICA

Si è reso necessario anche un cambio di rup, in quanto il precedente, responsabile del Settore V Tecnico è oberato da adempimenti e attività legati al Pnrr. Il nuovo rup è dunque la dott.ssa Iolanda Chiara Buono, responsabile del Settore II. Sarà suo il compito di indire la procedura di affidamento in concessione per anni cinque del servizio.

Stante però la incombente scadenza del 31 marzo, è stato dato mandato al Settore V-Tecnico «di procedere nelle more dell’affidamento della concessione, alla proroga tecnica e di noleggio di n. 15 unità/parcometri, prevedendo altresì l’assegnazione: di n. 1 unità di personale profilo amministrativo per 18h/settimana che dovrà attendere alle mansioni di back e front office in relazione al rilascio abbonamenti, informazioni all’utenza, etc da assegnare al Settore VI e una unità personale ausiliario della sosta per n. 18 ore settimanali . Si prevede che il servizio come sopra descritto sarà pari a mesi due, fino al completamento della procedura di gara». Sempre che questa vada “felicemente” in porto…

Entrate in calo

«… l’andamento delle entrate annuali derivanti dalla sosta a pagamento è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da una costante diminuzione delle stesse»

Le aree di sosta

510 stalli complessivi, di cui 427 per autoveicoli e 83 per ciclomotori/motoveicoli