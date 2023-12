Storia di food alla moda | #4WD

Cosa c’entra il sushi con la tradizione gastronomica locale ischitana? Un fico secco, ovviamente, sebbene determinate elaborazioni del pescato nostrano in versione crudités siano decisamente ispirate a questo importante segmento della cucina orientale e giapponese in particolare. E si sa che nel marketing mix di un’offerta turistica che si rispetti questo genere di food come “prodotto” proprio non può mancare, specialmente in pieno centro.

Ma quel che sta succedendo al Coquille, in Piazzetta San Girolamo, è molto di più di un fenomeno turistico! Mi è capitato di andarci per ben due volte nelle ultime due settimane e, con mia profonda sorpresa, ho trovato posto per pura fortuna. Questo locale, gestito da un team giovane e dinamico guidato dall’ottima ed iper-efficiente Monica (chi conosce le comunità cinesi sa bene che è loro usanza integrarsi alla grande nel tessuto locale imparando alla perfezione l’italiano e adottando nomi propri locali al posto dei loro), è costantemente pieno di gente. E, cosa più sorprendente di tutte, sono proprio gli ischitani, spesso giovanissimi, i più assidui avventori sia a pranzo che a cena.

Vi chiedete il perché? Innanzitutto perché il sushi “si porta”! Poi, perché la formula “all you can eat” (20 euro a pranzo e 30 a cena, bevande e dessert esclusi) rappresenta un modo estremamente conveniente per saziarsi in compagnia in un ambiente accogliente e dal servizio ottimo e veloce (si ordina da un tablet per ogni tavolo e in meno di dieci minuti si viene serviti). E infine, cosa da non trascurare affatto, perché qualsiasi portata è preparata “espresso” in modo ottimale e ricercato ed è decisamente buonissima.

Ho avuto modo di scrivere proprio pochi giorni fa che le ultime statistiche italiane danno proprio il settore del food and beverage in fase fortemente incrementale. Ad Ischia accade più o meno lo stesso, salvo rendersi conto che specialmente in alta stagione, anche per noi “paesani” spesso e volentieri i prezzi sono tutt’altro che ragionevoli. Ed ecco che la formula adottata da Monica al Coquille favorisce intelligentemente la tasca senza per questo pregiudicare la qualità del prodotto e del servizio, inserendosi alla grande nel panorama della ristorazione locale sfruttando un segmento che qui ad Ischia è molto apprezzato ma non ancora troppo sviluppato. Chapeau!