Stazione radio dell’Epomeo, confermate le servitù militari

Sono state confermate per altri cinque anni a partire dal 30 gennaio scorso le servitù militari sulle aree dei comuni di Casamicciola e Serrara Fontana interessate dalla presenza della Stazione Radio sul Monte Epomeo. Il decreto del Comando Forze Operative Suda firma del comandante dell’Area Territoriale Gen. D. Claudio Minghetti richiama il decreto interministeriale del 23 aprile 1996 con il quale vennero approvate le “Norme Tecniche” per l’imposizione delle limitazioni e il precedente decreto del Vice Comandante per le Infrastrutture n.738/2019 datato 30.01.2019,« con il quale furono imposte le servitù militari a protezione della Stazione Radio Interforze di Monte Epomeo Isola di Ischia, ricadente nei territori dei Comuni di Casamicciola e Serrara Fontana». I cinque anni erano scaduti il 29 gennaio scorso.

Dunque, accertata «la necessità di confermare le servitù militari imposte con il suddetto decreto»,il generale Minghetti richiama ancora «il verbale della riunione n.123 in data 20 giugno 2023 del Comitato Misto Paritetico della Regione Campania, con il quale il predetto Comitato ha espresso parere favorevole alla riconferma dei vincoli di servitù militari nelle zone circostanti la Stazione Radio Interforze di Monte Epomeo Isola di Ischia (NA)». Le servitù prevedono la corresponsione di indennizzi a privati e ai due Comuni interessati «sulla base della prenotazione dell’impegno di spesa n.300 in data 17/01/2024 del M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio – Ufficio III – presso il Ministero della Difesa per il pagamento degli indennizzi e dei contributi da corrispondere per gli esercizi finanziari dal 2024 al 2029».

Il decreto riporta l’importo annuale stabilito: anno 2024 (dal 30/01/2024 al 21/12/2024 mesi 11 giorni 2)euro 326,24; anno 2025 euro 354,31; anno 2026 euro 354,31; anno 2027 euro354,31; anno 2028 euro 354,31; anno 2029 (dal 01/01/2029 al 29/01/2029 giorni 29)euro 28,07. Totale euro 1.771,55 per cinque anni. Pertanto il comandante dell’Area Territoriale, «ritenuto necessario imporre i vincoli di cui trattasi», decreta: «Art.1 Nel territorio dei Comuni di Casamicciola e Serrara Fontana, zone circostanti la Stazione Radio Interforze di Monte Epomeo Isola di Ischia sono imposti vincoli di servitù militari per altri 5 anni a partire dal 30/01/2024. Le zone soggette a servitù ed i relativi vincoli sono indicati negli estratti mappe e nell’elenco annessi, facenti parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell’Ufficio Comunale di ciascun Comune nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni e diverrà esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell’Ufficio Comunale, restando a disposizione degli interessati per l’intero periodo di validità delle imposizioni. Sarà provveduto a parte agli adempimenti da porre in essere in ordine agli indennizzi (a domanda) ed ai contributi da corrispondere, rispettivamente, ai privati ed ai comuni interessati. Avverso tale decreto chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso gerarchico secondo le modalità previste dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24/11/1971, n. 1199».