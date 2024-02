Stani Verde: «Per la Colombaia una nuova fondazione»

Con il sindaco di Forio Stani Verde commentiamo un atto importante. Nei mesi scorsi, anche a livello nazionale, si era parlato dell’occupazione abusiva, da anni, da parte dell’ex custode della Colombaia.

Una situazione che ora si è definitivamente chiusa. L’immobile è stato liberato e il Comune ne è entrato nel pieno possesso.

«Sì. Finalmente arriviamo, dopo tantissimi anni, alla conclusione di questa storia. L’immobile è stato liberato e quindi adesso ci sono altre aree, altri volumi a disposizione della Colombaia, a disposizione di questo nostro progetto di rilancio della Villa che fu di Luchino Visconti».

La domanda successiva è d’obbligo. Mi interrogo sulle sorti dell’occupante. Immagino che il Comune si sia fatto attore protagonista per trovare comunque una soluzione per questa famiglia. Immagino ci sia stata una sorta di collaborazione.

«Inizialmente, purtroppo, c’è stato un po’ di ostruzionismo. Abbiamo dovuto far valere le ragioni del Comune. Poi naturalmente c’è tutta la disponibilità da parte dell’Ente di aiutare tutti, chiunque si trovi in difficoltà. Però non si poteva più tollerare questa situazione, anche in virtù del fatto che, appena insediati, ci fu protocollata una nota con la quale, addirittura, venivano richiesti dei soldi al Comune da parte degli occupanti. Adesso, chiarito questo aspetto, liberato l’immobile, l’Ente potrà fare la sua parte anche per quello che riguarda l’aiuto alle famiglie in difficoltà».

E quei locali invece come saranno utilizzati? Servirà un altro custode, oppure è un ruolo che ormai non è più necessario?

«Sicuramente in futuro ci sarà bisogno di un custode. Magari non un custode fisso che dorme all’interno della Colombaia, perché nel progetto di riqualificazione sarà prevista anche la videosorveglianza. Però ci vorrà una persona che dovrà custodire questo immobile, come delle persone addette anche alla manutenzione degli spazi esterni. Il progetto non è ancora pronto perché la sua versione definitiva, come sapete, sarà redatta insieme al Ministero della Cultura, come ci ha garantito il ministro Sangiuliano. Siamo collaborando con il Ministero e stiamo interloquendo per istituire una nuova fondazione all’interno della quale ci saranno il Comune e, appunto, il Ministero».

Sindaco, siamo al mese di febbraio, il mese delle fiere turistiche. Domenica mattina è previsto l’intervento del Comune di Forio durante la conferenza della Regione Campania e voi parlerete, mi sembra di aver capito, della destagionalizzazione invernale e di quello che è stato il Forio Xmas 2023.

«Noi porteremo avanti questa nostra idea di destagionalizzazione. E a tutte le fiere a cui parteciperemo porteremo, già da subito, tutti i nostri progetti, perché abbiamo già le idee chiare, e possiamo presentare alla Bit di Milano una bozza di quelli che saranno gli eventi di tutta la stagione 2024, sia la stagione estiva che quella invernale».