Stadio, rapporti e incognite: il “tridente” che impensierisce l’Ischia Calcio

Periodo caldo. Mentre la temperatura inizia a farsi calda e l’estate ha fatto il suo “ufficiale” ingresso, nell’Ischia Calcio la temperatura di questi giorni è più che calda.

Dopo gli incontri di questi giorni, e con l’arrivo di Nicola Crisano, come era facilmente prevedibile, le carte si stanno iniziano ad “imbrogliare”. Secondo alcuni, tuttavia, questa mattina si dovrebbe tenere un nuovo summit tra Lello Carlino, Pino Taglialatela (e suoi somari da compagnia) e Peppe Borsò.

L’incontro di sabato mattina con Mario Lubrano, la sua riconferma “effettiva” ma non ancora “efficace”, per dirla nel gergo della pubblica amministrazione, ha incrinato un po’ i rapporti. Il rientro del direttore procidano, che in qualche modo è stato imposto dall’alto, è stato accettato dai più, ma ha anche fatto storcere qualche naso e smorzare qualche scintilla di entusiasmo. Una reazione che, in alcuni casi è stata già superata e archiviata, in altri, invece, continua ad avere qualche effetto.

Tuttavia, però, gli animi sono ancora sereni. Anche un po’ oltre l’apparenza. Non c’è nessuna reazione spinta anche se qualcuno che nello scorso campionato ha dato una grossa mano, sembrerebbe disposto a guardarsi altrove o in giro. Tutto dipende anche da quelli che sono i rapporti con la politica. Non è escluso che qualche big dello scacchiere locale potrebbe chiedere qualche attenzione ad altre squadre. Ma siamo ancora nell’ambito del “fanta-pallone”.

Nel frattempo l’Ischia ha già provveduto al pagamento di uno dei stipendi che mancavano all’appello, così come ci aveva detto Pino Taglialatela, e la road map per l’iscrizione potrebbe essere completata senza grandi problemi. Diverso, invece, il discorso Mazzella.

Lo stadio, come sanno bene i lettori de Il Dispari, sarà oggetto di un importante intervento che rimetta a nuovo sia il terreno di gioco, sia la tribuna. Per il terreno di gioco che diventerà sintetico, gli esperti della Ital Green, azienda specializzata in campi da calcio, nella prossima settimana dovrebbero partire con lo scavo per l’installazione del nuovo terreno di gioco. Nel merito, vale la pena di sottolinearlo, l’Ischia Calcio ha chiesto all’ente di Via Iasolino si predisporre anche l’aggiornamento del terreno di gioco alle dimensioni per disputare campionati di Lega Pro. Allo stato attuale, infatti, il Mazzella misura 62 metri, per i “prof”, però, ne servono almeno 65. L’Agenzia per la Coesione, l’ente che ha concesso il finanziamento per i lavori, dovrebbe rispondere alla proposta di variante che sarà predisposta dagli uffici del Comune di Ischia.

Per la tribuna, invece, i lavori che dovranno rimettere a nuovo l’impermeabilizzazione della copertura, la gestione delle acque e realizzare un nuovo trattamenti dei ferri si attende la realizzazione di un subappalto specifico per i lavori che, è evidente, sono di natura edile. Il cronoprogramma prevede 90 giorni per la realizzazione dei lavori. Dal comune di Ischia, tuttavia, si spera che per metà settembre si possa consegnare l’intera struttura alla comunità isolana e alla società.