Sosta selvaggia nella stradina, l’ambulanza non può passare!

La sosta “selvaggia” lungo strade già di per sé anguste è un problema che si evidenzia in diverse zone del comune d’Ischia (e non solo). Purtroppo il tutto si verifica con il “placet” dell’Ente e della Polizia Municipale, che non interviene per impedire tale sosta con divieti e sanzioni, in modo da ripristinare le condizioni di sicurezza. Infatti occupare una sede stradale di limitate dimensioni significa anche ostacolare il transito dei mezzi di soccorso. Chi ha fretta di parcheggiare l’auto dove più gli fa comodo, evidentemente non se ne preoccupa…

Un problema che già nel passato è emerso in tutta la sua gravità e che è stato più volte segnalato dai cittadini delle zone interessate, ma senza che finora i responsabili del “palazzo” si siano attivati. Ed è proprio quanto si è verificato nei giorni scorsi a Ischia in Via I Traversa Morgioni, come documentano le foto che pubblichiamo, che descrivono in maniera evidente la situazione venutasi a creare. Un signore colto da malore, riverso sulla strada, ha dovuto attenere in pratica un’ora per essere soccorso.

E stavolta il ritardo non è attribuibile al 118 e al personale sanitario. Anzi, l’autoambulanza è giunta sul posto in tempi brevi. Ma non ha potuto raggiungere il paziente perché impossibilitata a transitare nella stradina stretta a causa proprio del parcheggio indiscriminato delle auto. A questo punto è stato necessario l’intervento di un’altra ambulanza di dimensioni inferiori, ma è chiaro che questa circostanza ha allungato notevolmente i tempi di azione. E così il signore è rimasto in terra ad attendere soccorso.

Per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi e il ritardo non ha causato conseguenze irreparabili. Ma cosa sarebbe accaduto se il malore fosse stato gravissimo? Risulta che anche i residenti della zona di Via I Traversa Morgioni abbiano più volte sollecitato il Comune ad intervenire, evidenziando il problema.