Sondaggio di “tuttocampo” allargato a tutte le categorie: Ripartenza: il 34% è contrario

Un sondaggio sulla ripresa del calcio dilettantistico minore, in ambito nazionale, che mostra quanta “fame” di calcio c’è in ogni latitudine. Su quasi ventimila sportivi che si sono espressi tramite l’indagine web condotta dal portale di “Tuttocalcio”, il 64,2% è favorevole ad una ripartenza dei campionati. Oltre il 27% è contraria, il 7% propende per organizzarsi per la prossima stagione, con una quota del 34% che non ne vuole sapere di ritornare in campo. Attenzione: non parliamo soltanto dei campionati di Eccellenza ma di tutti: Promozione, Prima e Seconda Categoria e giovanili. Ed è assai probabile che la componente del calcio giovanile abbia influito in maniera determinante sul risultato finale del sondaggio.

L’ultimo DPCM in vigore ha sospeso ulteriormente le competizioni regionali e provinciali fino al 5 marzo, ma negli ultimi giorni è cominciato il tam tam riguardante la ripresa dei campionati dilettantistici e giovanili regionali e provinciali, con i Comitati regionali della LND al lavoro per trovare delle soluzioni, anche incontrando i club in videocall. Dopo le parole del ministro dello sport Spadafora in diretta Instagram che ha affermato di essere al lavoro al fine di far ripartire i campionati mettendo sul piatto dei contributi per le spese dei tamponi, la ripartenza dei campionati dilettantistici non sembra impossibile, anche se tra risultanze relative alla curva della pandemia e difficoltà di ordine logistico e organizzativo, se ripartisse solo quello di Eccellenza sarebbe comunque un risultato significativo.

Qual è dunque l’opinione degli addetti ai lavori su come concludere la stagione calcistica 2020/21? Lo ha chiesto il portale specializzato alla sua vasta platea. Alla fine, gli utenti del sito, a stragrande maggioranza (64,2%) si sono espressi per un ritorno in campo, preferendo nel 35% dei casi l’opzione “Ripartenza appena sarà possibile con format andata e ritorno” (da marzo/aprile a luglio, con turni infrasettimanali) e nel 29% l’opzione con la “ripartenza appena sarà possibile con solo girone d’andata e playoff/playout (da marzo/aprile a giugno)”.

Minoranza, ma con una quota considerevole (34,3%), coloro che invece pensano che sia necessario aspettare una situazione epidemiologica più definita e che quindi sia il caso di chiudere la stagione e pensare una ripresa a settembre o quando sarà possibile. In questo scenario preferita con il 27,4% la proposta di annullamento dei campionati 2020/21, mentre ha avuto il 6,9% dei consensi l’opzione di inglobare stagione attuale con la 2021/22 (ripartire a settembre con la stagione 2021/22 dall’attuale situazione di campionato)».