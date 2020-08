Sogno di Coppa | #4WD

Oggi si sogna, perché sognare è gratis, fino alla fine! E per noi tifosi del Napoli, essere difronte al Barça di Messi al Camp Nou è comunque motivo di grande soddisfazione. Giocare ad armi pari contro una prima della classe non è roba di tutti i giorni per chi, come noi, è abituato da sempre a soffrire, vincendo poco ma non per questo affievolendo la propria fede verso i colori di sempre, mai traditi e sempre fin troppo amati per causa di quella passione che va sempre troppo oltre la ragione.

Da molto ho ridimensionato la proporzione calcistica tra mente e cuore e anche per questo non sono propenso a false illusioni, ci mancherebbe. Ciononostante, non sono neppure disposto a privarmi del piccolo sogno di disputare le final eight di Champions League.

Il calcio non è più quello di una volta. Ci sono interessi pazzeschi che prevalgono su ogni altro valore, in campo come fuori. Koulibaly ha detto a chiare lettere, poche settimane fa, che resterebbe volentieri a Napoli fino a fine carriera, ma non più tardi di ieri il suo agente è stato avvistato a Capri per un incontro con De Laurentiis; e, di certo, le possibilità che l’argomento sia il rinnovo del contratto con ritocco d’ingaggio sono decisamente inferiori a quelle della possibile partenza verso una probabile esperienza in Premier League.

In questo periodo di stadi vuoti, di atmosfere surreali, di pay tv che pur di non perdere i loro abbonati s’inventano addirittura gli audio virtuali con la simulazione sonora del tifo di questo o quello stadio, parlare di calcio spicciolo può sembrare addirittura anacronistico. Ma chi, come me, rimpiange i tempi in cui non c’era domenica senza Napoli in casa o fuori e senza Ischia al Rispoli o su Radio Ischia, magari sotto un ombrello e stipati come sardine, avere un minimo di fibrillazione a meno di ventiquattr’ore da un turno così esaltante appare decisamente il minimo.

Scaldiamo i motori, amici azzurri! E speriamo bene per stasera.