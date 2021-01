Sicurezza della costa, Del Deo deve affidare il progetto esecutivo

- Advertisement -

L’Amministrazione comunale di Forio ha avviato l’iter per procedere a lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico compresa tra il promontorio del Soccorso e la località Citara. Un megaprogetto del costo complessivo di oltre 8 milioni di euro, di cui 5.897.261 per i soli lavori. Da finanziare con appositi fondi da assegnare. Ma per il momento, il Comune beneficia del finanziamento anche per la redazione del progetto definitivo esecutivo, in forza di una legge del dicembre 2019 che eroga risorse per tali attività volte appunto alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico o degli edifici pubblici. Vista l’entità del progetto, è chiaro che anche la progettazione è particolarmente delicata e laboriosa ed infatti le spese tecniche previste per tale attività ammontano a 296.294,11 euro.

Il progetto di fattibilità per questi interventi, peraltro sicuramente necessari considerata la particolare esposizione ai marosi della costa foriana, è stato redatto dal funzionario del I Settore arch. Mauro Pizzuti Miragliuolo ed approvato dalla Giunta ad inizio gennaio. Successivamente ammesso a finanziamento, per cui si deve ora procedere ad affidare l’incarico. Un primo passo è stato compiuto, ovvio che per i lavori veri e proprio occorrerà ancora attendere…

Vista la particolare complessità (e il costo…) dell’appalto e nel rispetto della normativa europea il rup, l’arch. Marco Raia, ha approvato la determina a contrarre per affidare il servizio mediante procedura aperta sulla piattaforma telematica Asmecomm con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa. La novità è che l’attività di rup di Raia sarà rimborsata dalla centrale di committenza Asmel consortile successivamente all’aggiudicazione definitiva.

L’importo a base di gara ammonta a 296.294,11 euro, mentre la somma complessiva impegnata è di 375.937,97.