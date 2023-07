Sette km di tramonto, Forio apre all’esperienza. Verde: “Il tramonto di Forio, si vive non si guarda!”

“Quando sono solo sogno all’orizzonte e mancan le parole” con le più famose parole di Andrea Bocelli, non “ischia è una succursale del Paradiso”, ma quelle di “Con te partirò”, il comune di Forio ha dato il via al progetto, ambizioso, di mettere al centro delle sere ischitane il tramonto foriano. Una sfida, quella di trasformare un fenomeno della natura in una vera e propria esperienza turistica. Sette Km di tramonto è, appunto, il progetto presentato dal Comune di Forio che mira a valorizzare uno dei veri e propri must dell’offerta turistica del territorio.

Una idea particolare, è stata illustrata ieri, dalle ore 19.30, sul piazzale del Soccorso dal sindaco Stani Verde e da una folta rappresentanza della sua maggioranza. Da Angela Albano a Jessica Lavista, da Nino Savio a David Laezza, la maggioranza di Forio ha svelato un altro tassella della sua strategia politica. “Oggi abbiamo iniziato, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Solo facendo squadra possiamo riuscire a trasformare un semplice tramonto nel tramonto più bello del mondo per citare qualche rivista americana” così Stani Verde ha iniziato ad illustrare questo evento collettivo che alza l’asticella rispetto a quanto fatto fino ad oggi.

“Non è il concerto in piazza o la sagra è la necessità di coinvolgere tutti gli imprenditori di Forio a vendere, anche se questo termine non mi piace – aggiunge il primo cittadino di Forio – un’esperienza da vivere. Il tramonto lo puoi vedere dappertutto, ma solo a Forio lo puoi vivere” aggiunge chiarendo “permettetemi un po’ di sano campanilismo”

Il progetto. L’idea pubblicitaria, appunto, si basa su una esperienza da vivere e condividere. Una esperienza che non può mancare nella vacanza di chiunque si trovi sulla nostra isola e, se si é fortunati, si può anche assistere al fenomeno del “raggio verde”. Una unicità che si estende per 7 km, da San Francesco a Punta Imperatore: sette chilometri di posti bellissimi dai quali poter ammirare lo spettacolo del sole che lascia il posto alla luna. Spiagge, scogli, promontori, piazzali, passeggiate: Forio è tutto un fantastico “red carpet” d’eccezione che va in scena ogni sera.

Ogni giorno, il Comune di Forio, attraverso i propri profili social, annuncerà l’ora precisa del tramonto e da quando inizia il countdown. Non solo tramonto. L’amministrazione comunale invita anche tutti gli operatori commerciali a creare momenti di attrazione e di intrattenimento durante i pochi, bellissimi, minuti che illuminano i profili dei palazzi, le coste frastagliate e le spiagge di una luce dorata bella, da togliere il fiato.