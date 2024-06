Serrara, rilievo con GPS per la concessione demaniale

L’estate è alle porte e il Comune di Serrara Fontana si è attivato per poter procedere alla variazione della concessione demaniale rilasciata nel 2023. La responsabile del VI Settore Demanio dott.ssa Rosanna Mattera, nella determina adottata, evidenzia infatti che «risulta necessario, stante l’approssimarsi della stagione estiva e l’apertura degli stabilimenti balneari presenti nella zona identificata come ZD003 all’interno della concessione demaniale n. 06/2023, provvedere al rilievo dettagliato tramite attrezzatura GPS della richiamata zona nonché alla predisposizione del modello D3 di variazione della concessione con l’esatta indicazione degli elementi di arredo (cabine, spogliatoio, camminamenti ed altro) che verranno ivi installati nonché all’identificazione di un’area in cui verrà installata una fontana artistica di modeste dimensioni». Per eseguire il rilievo «risulta necessario disporre di attrezzature GPS non in dotazione dell’ufficio tecnico comunale, per cui si rende necessario dare incarico ad un professionista esterno in possesso di adeguate attrezzature». Procedendo con affidamento diretto, la dott.ssa Mattera ha contattato per le vie brevi il geom. Nicola Fiorentino di Forio, che ha offerto l’importo complessivo di 2.000 euro, comprensivo di Cassa. Il servizio tecnico è stato dunque prontamente affidato dalla responsabile del Demanio, stante l’urgenza.