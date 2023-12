Serrara, poste private per i verbali delle multe

Sono sempre più numerosi i servizi affidati dai Comuni agli operatori postali privati e Serrara Fontana non fa eccezione. Oltre alla puntualità della notifica, gli Enti “rincorrono” anche il risparmio. In quest’ottica il responsabile del V Settore Vigilanza cap. Vito Gallo ha modificato quanto deciso a marzo scorso, quando aveva affidato alla “Maggioli” «il compimento del servizio di stampa, di imbustamento, e redazione della raccomandata per A.G. ed il servizio di rendicontazione elettronica della notifica dei verbali con restituzione delle cartoline, sia in formato cartaceo che digitale al comando di Polizia Locale ai fini della sua archiviazione, individuando quale vettore postale Poste Italiane Spa».

Ora al Comune è però pervenuta l’offerta della società “Sail Post” di Vecchiano in provincia di Pisa, che già lavora per gli Enti locali isolani, relativa ai servizi di gestione dei flussi di corrispondenza, «con offerta migliorativa rispetto all’affidamento già in essere per la notificazione degli atti di cui al codice della strada, per atti rientranti nella fascia di peso “fino a 20 g” al costo di euro 10,40 Iva inclusa».

Gallo ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il costo da sostenersi per ogni singolo verbale viene imputato ai trasgressori e quindi recuperato dal Comune. Dalla spesa complessiva presunta di 5.250 euro impegnata con la determina di marzo residuano oltre 2.000 euro. A tanto ammonta l’importo presunto del servizio per il 2023, consentendo l’affidamento diretto. Il responsabile della Polizia Locale ha dunque provveduto all’affidamento dell’incarico per il servizio di raccomandate A/R dei verbali di cui al Codice della Strada alla società toscana.