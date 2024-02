Serrara, incarico di supporto per l’elaborazione del Pef

Troppo complesse le procedure per la redazione del Piano Economico Finanziario 2024/2025 nell’ambito del ciclo dei rifiuti a cui deve far fronte il Comune di Serrara Fontana, in particolare in relazione alle diverse delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e al “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)”.

Tanto che la responsabile del III Settore Economico Finanziario rag. Lucia Cenatiempo ha dovuto affidare un incarico di supporto per il Pef e la relazione di accompagnamento redatta in base al modello ARERA.

In base alle ultime determinazione dell’Autorità, «i Comuni avranno tempo sino al 30 aprile 2024 per approvare le tariffe TARI relative all’annualità 2024 e quindi per determinare il gettito in ottemperanza a quanto previsto nel piano finanziario che dovrà essere aggiornato. Nel frattempo, ai fini della determinazione delle grandezze di “bilancio previsionale” l’importo in entrata a titolo di TARI dovrà essere desunto dal PEF pluriennale da ultimo emanato», scrive la Cenatiempo.

E dunque, «verificata la complessità, nonché l’alta tecnicità delle attività economiche e legali necessarie» ed in particolare la strettissima tempistica, si è deciso «di avvalersi di alte professionalità in materia, al fine di garantire un supporto all’Amministrazione procedente in termini di consulenza ed assistenza, sia nella fase istruttoria che nella fase conclusiva».

Procedendo con affidamento diretto è stata contattata per le vie brevi la società “Kibernetes” di Napoli, a cui è stato affidato il servizio di supporto per il costo di 4.758 euro Iva compresa.