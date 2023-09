Serie D. Ischia, ecco la prima senza Enrico. Corino: “C’è da soffrire? Lo si fa insieme”

Francesco Fiorillo | L’Ischia Calcio sbarca in Sardegna per la terza giornata del campionato di Serie D. La squadra di Enrico Buonocore, reduce da due pareggi consecutivi, è attesa dalla Costa Orientale Sarda per la sfida al Campo Sportivo Is Arranas. Con il mister squalificato dal Giudice Sportivo, in panchina siederà Simone Corino, suo vice, che in conferenza stampa racconta le prime sensazioni: “L’emozione c’è, già domenica scorsa è stato un assaggio.

L’assenza del mister si farà sentire, è una perdita importante per noi perché è l’asse portante della squadra e dello staff, è una figura fondamentale. Però c’è un bel mix tra i collaboratori, quindi tutti faremo il possibile per alleviare un po’ quest’assenza e stare vicini ai ragazzi per fare la migliore prestazione”. Sul prossimo avversario, Corino ha le idee chiare: “Come staff, chiaramente, guardiamo e analizziamo gli avversari rispetto alle ultime partite disputate. Poi portiamo la relazione al mister e ai ragazzi. È una squadra, come detto da Buonocore, che in casa si esprime al massimo delle proprie possibilità, un po’ come tutte le squadre sarde quando andremo ad affrontarle. Parliamo di una squadra tecnica, con calciatori che hanno attaccamento alla maglia, un po’ come accade per l’Ischia.

Prova a fare calcio, dovremo essere bravi a sfruttare le nostre qualità. Il mister ci ha inculcato, fin dal primo giorno a noi dello staff e ai ragazzi, il suo principio: andare in ogni campo, qualsiasi sia l’avversario, e fare la partita. Se c’è da soffrire, lo si farà tutti insieme. Se c’è da andare a fare male agli avversari, dovremo farlo”.

Sull’importanza dello staff tecnico e sul rapporto con il padre: “Dobbiamo stare più vicino possibile alla squadra. Dobbiamo essere d’appoggio. Dalla panchina possiamo aiutare perché abbiamo una visuale diversa, poi è chiaro che in campo ci vanno i ragazzi e possono fare la differenza. Siamo d’aiuto e possiamo consigliarli nelle piccole cose, lo faremo.

Dobbiamo andare lì con la faccia tosta, da squadra che vuole dimostrare che c’è. Su tutti i campi, dobbiamo dire la nostra. Papà? Ha un’esperienza importante. Ho fatto quindici anni nel settore giovanile, da un paio d’anni sto provando con i grandi perché da calciatore avevo capito che non potevo andare molto oltre. Mi è sempre piaciuto studiare gli allenatori che avevo, vedere papà è stato per me di grande aiuto. E quando c’è qualcosina, chiedo consigli a lui”.C’è un modello di riferimento? “Più di uno, fossilizzarsi su una sola idea non è giusto. Di anno in anno, in base alla squadra a disposizione, bisogna essere bravi a creare un vestito addosso. I concetti che ha il mister mi piacciono tantissimo ed è per questo che ci siamo trovati”.

LA GARA

Domenica 24 Settembre 2023, ore 15.00

Stadio Comunale Is Arranas, Tertenia

I CONVOCATI

PORTIERI: Gemito, Vivace

DIFENSORI: Florio, Ballirano, Pastore, Chiariello, Mattera, Montuori

CENTROCAMPISTI: Giacomarro, Maiorano, Trofa, Cibelli, Arcamone, Di Meglio, Bisogno

ATTACCANTI: Talamo, Pinto, Baldassi, Damiano, Quirino

GLI ARBITRI

Giuseppe Morello, Tivoli

Luca Granata, Viterbo

Francesco Raccanello, Viterbo