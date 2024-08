Serie D. Ischia, debutto in campionato a Brindisi. Taglialatela e Lubrano: “Stagione avvincente”

Sarà lo stadio Franco Fanuzzi ad aprire il campionato dell’Ischia Calcio. Come accaduto un anno fa, con la trasferta di Ardea conclusa sul risultato di 1-1, la squadra di Enrico Buonocore debutterà ancora lontano dall’isola: per i gialloblù è in programma la sfida al retrocesso Brindisi, tra le squadre più quotate del girone H. Con la pubblicazione dei calendari dei nove gironi si incastra anche l’ultimo pezzo del puzzle e la nuova Serie D può prendere il via. Florio e compagni conoscono dunque il percorso da affrontare nel raggruppamento.

Dopo la tappa pugliese, il gruppo sfiderà il Martina in un Mazzella completamente rinnovato. Poi nuovo viaggio nel brindisino per incrociare il cammino della seconda formazione reduce dall’ultima stagione di Lega Pro: la Virtus Francavilla. Alla quarta giornata invece ci sarà il match casalingo con il Fasano, nel turno successivo l’Ischia troverà l’Angri per il primo derby campano del girone. Seguiranno le partite contro Matera e Ugento, all’ottava uscita del campionato è fissata in agenda la sentita gara contro la Nocerina. I molossi sono gli unici avversari già affrontati nel recente passato.

La volontà degli isolani sarà quella di riscattare la sconfitta rimediata al San Francesco a maggio e che ha rivoluzionato la classifica in zona playoff. Tra fine ottobre e inizio novembre i gialloblù faranno visita al Francavilla e accoglieranno il Gravina. All’undicesima giornata match clou, contro un’altra corazzata della competizione, la Fidelis Andria, e tra le candidate al salto di categoria. L’Ischia chiuderà novembre con due partite consecutive davanti al proprio pubblico, al Mazzella sbarcheranno Manfredonia e Nardò. Il girone di andata si chiuderà con tre confronti di fila con le “cugine” campane: trasferte con Costa d’Amalfi e Palmese, intervallate dal testa a testa con l’Acerrana. La big Casarano chiuderà il discorso.

“La prima partita è di cartello, si sfideranno due squadre storiche”, è stato il commento del presidente Pino Taglialatela in merito all’esordio dei suoi ragazzi. “Quest’anno veramente sarà un campionato molto avvincente – spiega l’ex portiere -, dove affronteremo formazioni con un passato glorioso e con tifoserie importanti. Quindi ci sarà da confrontarsi con realtà bellissime dove si è sempre fatto un grande calcio. Questa cosa a me fondamentalmente piace perché è bello incontrare piazze storiche e rappresentate da tantissimi tifosi. Questo è il calcio vero. Abbiamo visto il calendario, ci sono delle bellissime sfide in tutte le giornate, sono grandissime squadre e l’Ischia è tra queste. Ci sarà da combattere, ma credo che ci saranno anche tantissime soddisfazioni”.

Il direttore sportivo Mario Lubrano ha fatto il punto: “Sarà sicuramente un inizio avvincente in casa del Brindisi che due anni fa ha vinto questo girone e l’anno scorso ha militato in Serie C. Sarà una partita importante, in uno stadio che ospiterà una bella cornice di pubblico. Sarà una gara calda, la fotografia di quello che ci attende in questo raggruppamento. Non vedo l’ora di vivere questa gara, ci proietterà in una stagione avvincente. Il calendario lascia il tempo che trova perché gli avversari vanno affrontati tutti, sarà sicuramente una partenza impegnativa, ma la squadra sta lavorando bene per farsi trovare pronta ai nastri di partenza”.

La Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato come si svilupperà, dall’8 settembre al 4 maggio 2025, il torneo nazionale che più di tutti rappresenta la penisola: 168 squadre in rappresentanza di 19 Regioni su 20, con la sola eccezione della Valle d’Aosta, 83 province e 2 capoluoghi come L’Aquila e Ancona, oltre a San Marino. La stagione regolare si aprirà, dunque, l’8 settembre per arrivare alla sosta natalizia dopo l’ultima giornata della fase d’andata prevista il 22 dicembre, giro di boa il 5 gennaio con la prima di ritorno.

Il campionato si prenderà una nuova pausa subito dopo il turno del 9 marzo per dare spazio agli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. Due i turni infrasettimanali che riguarderanno tutto il campionato: il 23 ottobre (8ª giornata, 10ª gironi A, B e C) e l’anticipo pasquale del 17 aprile (32ª giornata, 36ª gironi A, B e C). Quattro, invece, quelli programmati nei tre gironi a 20 squadre: 18 settembre (3ª giornata), 2 ottobre (6ª giornata), 15 gennaio (22ª giornata) e 29 gennaio (25ª giornata). Per quanto concerne l’orario di svolgimento, le gare inizieranno alle ore 15 fino al 27 ottobre quando poi si passerà alle ore 14.30. L’orario tornerà alle ore 15 a partire dal 30 marzo, mentre nella post season scatterà in avanti alle ore 16.