Serie D. Ischia Calcio: Taglialatela presidente, Buonocore confermato

L’Ischia Calcio riparte e fa registrare il primo colpaccio per la prossima stagione sportiva. Accantonati momentaneamente gli eventi delle ultime settimane, che hanno acceso e puntato le luci dei riflettori nazionali sull’isola, il club lavora in silenzio e si assicura il sì più atteso: quello di Enrico Buonocore. L’allenatore resta in gialloblù, confermata l’anteprima di fine maggio riguardante la permanenza del tecnico che si appresta quindi a vivere la terza stagione consecutiva in panchina.

Il futuro del mister, che ha tenuto banco, viene chiarito dalla stessa società con un comunicato ufficiale: “L’Ischia è lieta di annunciare il rinnovo dell’accordo con Enrico Buonocore per la stagione calcistica 2024/2025. Questo importante rinnovo conferma la fiducia reciproca tra il club e il coach Buonocore, sottolineando il continuo impegno nel perseguire gli obiettivi comuni”.

Sbaragliata la concorrenza e allontanate le indiscrezioni di mercato che hanno caratterizzato il finale di campionato. “Rumors? Niente di vero, non mi permetterei mai di parlare con un’altra squadra. Qui scorre sangue gialloblù, la priorità è quella di restare, tutto il resto sono chiacchiere”, aveva detto il trainer isolano a poche ore dal big match contro la Nocerina.

Le prospettive e le ambizioni vanno di pari passo, di conseguenza le parti raggiungono l’intesa utile per proseguire assieme. Buonocore continuerà a dare indicazioni da bordocampo, ma soltanto da ottobre, periodo che sancirà la fine della squalifica inflitta lo scorso febbraio dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare. Il matrimonio va avanti e per il tecnico sarà il terzo anno di fila sulla poltrona del Mazzella: dopo la vittoria del campionato di Eccellenza e i playoff conquistati in Serie D, l’Ischia si ritrova a dover affrontare l’annata della conferma tra le grandi.

Nella nota diramata dalla società si legge inoltre: “Il presidente Pino Taglialatela ha espresso grande soddisfazione per il prolungamento del contratto con l’allenatore”. Batman è il “nuovo” numero uno del sodalizio isolano: dopo le dimissioni di Alessandro Bigi – arrivate venerdì con un messaggio inviato in mattinata tramite PEC -, l’ex portiere del Napoli pare essere tornato al vertice dello scacchiere.

Nessuna comunicazione ufficiale, niente annunci. Taglialatela, tuttavia, interviene e commenta così la permanenza di Buonocore: “Siamo estremamente felici di proseguire il nostro viaggio con Enrico Buonocore come allenatore della squadra per la prossima stagione. La sua leadership, la sua competenza e la sua dedizione sono fondamentali per il successo del nostro club. Siamo convinti che con lui al timone, potremo raggiungere importanti traguardi e regalare ai nostri tifosi momenti indimenticabili”.