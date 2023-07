Serie D, dal ritiro di Palomonte. Goleada Ischia: 16-0 nel primo test

Da una goleada all’altra: l’Ischia ha riaperto la nuova stagione proprio come aveva chiuso quella precedente. Cinque reti rifilate al Sant’Antonio Abate lo scorso 16 aprile, allo Stadio Mazzella, nell’affascinante festa gialloblù. Ieri, al primo test non ufficiale del nuovo anno, la squadra di Enrico Buonocore ha ripreso da dove aveva lasciato: 16-0 agli avversari salernitani. Nonostante un gruppo parzialmente rivoluzionato in vista del prossimo campionato di Serie D, resta l’anima conosciuta negli ultimi dodici mesi. C’è fame, voglia di emergere e di essere ancora protagonisti. Un allenamento congiunto, tutt’altro che probante, ma che ha confermato quanto di buono fatto negli ultimi tempi dal club di Pino Taglialatela.

Dopo una settimana di lavoro in ritiro, c’è stata pertanto la prima sgambatura per l’Ischia, nello splendido scenario del San Biagio di Palomonte. La compagine isolana ha affrontato una rappresentativa formata da diversi calciatori del team locale che milita in Promozione. Mister Buonocore e il suo staff hanno schierato l’undici iniziale, partendo dal consueto Gemito tra i pali. C’è grande attenzione sul rendimento del giovanissimo estremo difensore, pronto ad illuminare il panorama nazionale dopo l’ottima prova sul palcoscenico regionale. La coppia difensiva invece è stata composta da Pastore e da uno dei nuovi arrivati, Montuori. Florio e Ballirano si sono adoperati sulle corsie, in mediana Giacomarro ha affiancato Trofa e Patalano. Al centro dell’attacco Talamo con Baldassi e Quirino sugli esterni.

Subito show made in Procida con il guizzo iniziale di Quirino, autore di un gran gol dai venticinque metri al 10’. Un bolide che ha sorpreso gli avversari e che ha inserito il nome dell’ex biancorosso nel tabellino dei marcatori. Al 18’ lo stesso Quirino, con un delizioso passaggio filtrante, ha consentito a Talamo di raddoppiare. Tre minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Florio ha colpito il legno alto: respinto anche il secondo tentativo del difensore, ma Montuori è riuscito a mettere il pallone nel sacco per il 3-0. Al 23’ lo scatenato Quirino ha finalizzato un’azione personale con un destro dal limite dell’area che si è insaccato sotto la traversa. Il quinto gol è arrivato su rigore calciato da Baldassi. Al 32’ spazio anche per la doppietta di Talamo, bravo a farsi trovare pronto su una battuta dalla bandierina. Nel finale della frazione iniziale, Talamo ha siglato la tripletta personale, poco dopo Baldassi è sgusciato via e ha chiuso i primi 45’ sul risultato di 8-0.

Nella ripresa, Buonocore ha deciso di mandare in campo una formazione completamente trasformata con ben sette sostituzioni. Da segnalare altresì la presenza di un altro innesto in organico, l’attaccante Vincenzo Pinto, che ha firmato venerdì il suo contratto con i gialloblù: il classe 2000 di Napoli è cresciuto calcisticamente nel Benevento. Sul manto erboso per il secondo tempo quindi Vivace, Leggeri, Esposito, Chiariello, Florio, Bisogno, Giacomarro, Ballirano, Di Meglio, Pinto e Quirino. Proprio l’ex giallorosso ha timbrato il cartellino alla prima azione utile. Al 50’ Di Meglio ha portato l’Ischia in doppia cifra, poi ancora Pinto ha gonfiato la rete. Al 66’ è toccato a Ballirano lasciare il segno sulla dodicesima marcatura isolana. A metà ripresa Patalano e Trofa hanno preso il posto di Quirino e Giacomarro ed è stato proprio il capitano a siglare una doppietta in rapida successione. Nel finale tripletta pure per Pinto, mentre Patalano ha fissato il risultato sul 16-0.

Buone indicazioni per lo staff tecnico dopo una sola settimana di preparazione in ritiro a Palomonte. Test importante per mettere minuti nelle gambe, l’Ischia ha risposto presente: oggi è prevista una sola seduta d’allenamento, con la mattinata destinata al riposo per i calciatori. Giovedì 3 agosto la seconda partita contro una delegazione salernitana di giocatori in attesa di collocazione.