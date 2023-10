Serie D, Boreale-Ischia. Buonocore: «Insidia Boreale, voglio la mia solita Ischia. A Baldassi chiedo continuità»

Una nuova avversaria laziale sul viaggio in quarta serie dell’Ischia Calcio, altra tappa sul territorio romano per Enrico Buonocore e per i suoi ragazzi. La brigata di patron Taglialatela, per la settima giornata del girone G, sarà di scena allo stadio Le Muracciole di Aranova per affrontare la Boreale, storico club di Tor Di Quinto. La compagine non vive un periodo entusiasmante e con la classifica che recita penultimo posto. Seconda trasferta sul suolo capitolino per gli isolani che hanno intenzione di mettere alle spalle il rammarico per il mancato successo nel derby contro il San Marzano.

L’allenatore gialloblù, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del momento del suo gruppo: “Ci siamo allenati bene, abbiamo fatto la solita settimana di allenamento, preparando la partita. Abbiamo visto un po’ di immagini dei nostri avversari. Si tratta di una squadra che cerca di giocare sempre, è propositiva, prova ad andare avanti con tanti giocatori e quindi non sarà una gara semplice. Affrontiamo una formazione che non ha mai vinto, sarà un match da non sottovalutare perché ci sono tante insidie. La Boreale domenica scorsa ha perso 4-0, avrà sicuramente l’intenzione di rifarsi. Dovremo essere pronti, servirà tanta intensità, si giocherà su un sintetico. Abbiamo provato le cose che ci serviranno, mi auguro che la squadra riesca a fare un’ottima prestazione, è molto importante per noi”.

Resta però il rimpianto per non aver ottenuto i tre punti nel derby: “Negli ultimi minuti, con la superiorità numerica a nostro favore, avremmo potuto fare meglio, aprendo di più il gioco e andare in uno contro uno con gli esterni. Abbiamo sbagliato il rigore, con l’eventuale gol di Talamo il San Marzano avrebbe dovuto sbilanciarsi per il pareggio e la partita si sarebbe messa su un altro binario, avendo la possibilità di fare anche più gol. Dovevamo fare meglio e avere più pazienza nella circolazione del pallone, andando a trovare libero il giocatore dall’altra parte per andare nell’uno contro uno. Alla fine abbiamo giocato anche con tre attaccanti con Pinto in campo, però la partita non si è sbloccata. Gli episodi non ci hanno premiato, abbiamo interpretato molto bene il secondo tempo e avremmo meritato qualcosa in più”.

Ora c’è maggiore stabilità anche con l’utilizzo di più under: “Abbiamo trovato un equilibrio. Domenica contro la Boreale ci mancherà Arcamone per un problema alla schiena, non si è mai allenato. Stava facendo molto bene, è normale che bisognerà cambiare qualcosa in mezzo al campo. In questo momento ho più certezze, i giocatori che l’anno scorso erano con me stanno proseguendo sul percorso di crescita e stanno facendo molto bene. È rientrato Scorza, si è allenato con la squadra da mercoledì: è un giocatore con buone qualità, è un terzino 2003 molto forte. È nel pieno del recupero, sarà difficile vederlo già in campo ma è una soluzione in più. Di Meglio deve fare il suo percorso, ma questa settimana l’ho visto in crescita. Si deve abituare a giocare con i grandi, si sta impegnando molto. Con l’assenza di Arcamone, deve giocare per forza un altro 2004, a centrocampo o in difesa, valutiamo le alternative. Buono? Ha fatto molto bene nelle ultime due partite, sono molto contento. Nel mercato di dicembre è tornato da noi dopo alcuni mesi alla Puteolana, ha avuto pochissimo spazio qui. Nelle ultime uscite si è ritagliato i suoi minuti, è una risorsa ritrovata e importante per noi, dall’inizio o a gara in corso”.

Sulle qualità di Baldassi, Buonocore non ha dubbi: “Può fare ancora meglio, sta facendo delle buone partite. Deve avere continuità in tutta la partita perché domenica scorsa ha avuto qualche difficoltà nel primo tempo, mentre è andata meglio la ripresa. Ad un certo punto l’ho alternato perché il San Marzano portava tanti uomini alla ricerca del pallone, era difficile poter affondare il colpo. Speravo in un cambio gioco, in un uno contro uno con l’under dall’altra parte. Il San Marzano invece ha difeso ad oltranza. Se difendi con cinque calciatori, ad un difensore basta anticipare l’attaccante e mandare il pallone in fallo laterale per dire di aver fatto una buona gara. Diventa anche difficile. Nel secondo tempo però qualche situazione interessante l’abbiamo creata, potevamo fare gol. Abbiamo sbagliato il rigore, purtroppo è andata così. È stata una settimana tranquilla, ci siamo allenati bene e spero che domenica si faccia la stessa prestazione”.

Buonocore si è soffermato anche sulle vicine trasferte e sulle avversarie laziali: “Hanno un bacino d’utenza importante, Roma è immensa. Non c’è il fattore campo, nel senso che non ci sono tanti tifosi allo stadio. A livello di qualità dei giocatori, ho incontrato elementi forti. Ad esempio la Flaminia, che abbiamo affrontato, ha qualche calciatore con buone qualità. Anche l’Ardea ha profili importanti, come l’attaccante. Le compagini laziali sono forti, non so però la Boreale quanto investe, ma basta guardare Cynthialbalonga, Flaminia e Ostiamare, con quest’ultima che ha costruito una squadra per vincere. Ripeto, manca il fattore campo che invece si trova in Campania con piazze come Cava de’ Tirrenti e Nocera”.

Il tecnico gialloblù ha parlato delle alternative in mediana: “Fino alla fine non eravamo sicuri del nostro girone, abbiamo costruito la squadra senza sapere appunto che tipo di campionato ci aspettasse. Con Mario Lubrano abbiamo cercato di allestire una rosa che non si allontanasse troppo da quella dello scorso anno. In Eccellenza non avevamo grande qualità a centrocampo, ma più quantità. È stato un nostro pensiero fare questo tipo di squadra. Quest’anno abbiamo messo più qualità, forse meno dinamismo. Con Giacomarro o Maiorano, cambia l’aspetto. In alcune partite giocheremo con il secondo play e con il primo interno perché secondo me Dario è un giocatore che predilige l’inserimento, quando arriva fuori area ha grande tiro e sa mettere il pallone in mezzo. Ho delle opzioni importanti, valutiamo in base anche all’avversario”.

Poi una battuta finale sull’infermeria: “C’è Arcamone che non sarà convocato. Poi sono fuori anche Mattera e Trofa, ma abbiamo recuperato Montuori che si è allenato con la squadra”.