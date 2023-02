“Senza ansia e frenesia”. Enrico Buonocore: “Sarà una gara difficile”

Nuovo esame, tra le mura dello Stadio Mazzella, per l’Ischia capolista. La squadra di Enrico Buonocore, accantonato il sofferto successo nel derby delle isole, affronterà il Massa Lubrense nel fortino amico. Dopo la sconfitta dell’andata, lo spogliatoio medita al riscatto senza sottovalutare le trappole create dal prossimo avversario. In merito all’impegno in programma, l’allenatore gialloblù è intervenuto in conferenza stampa: “Mi aspetto una partita difensiva da parte del Massa Lubrense, cercheranno di difendersi e ripartire. Credo che sia questa l’intenzione.

Dobbiamo cercare di muovere velocemente la palla, di sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti, di non avere fretta, di fare anche un passaggio in più e di andare dall’altra parte.

Dobbiamo avere un atteggiamento aggressivo e al contempo di non essere frettolosi nell’andare subito verso la porta. Sono partite difficili, ci aspettiamo una squadra che verrà a chiudersi e quindi dobbiamo stare molto attenti. Bisogna essere aggressivi e cercare di portarli alla stanchezza. Non abbiamo un altro risultato diverso dalla vittoria, dobbiamo cercare di fare una buona partita e poi il risultato sarà una conseguenza. Dobbiamo riuscire a fare tutto quello che abbiamo provato e che faremo ancora alla rifinitura, domenica sarà importante e puntiamo a fare una grande partita.

A Capri l’ansia non ha preso il sopravvento, a Massa Lubrense invece è accaduto e c’è stata anche molta fretta, ma va detto che quella sconfitta è immeritata. Ad oggi abbiamo un nostro modo di giocare, la squadra ha fatto un miglioramento importante negli ultimi mesi, sia a livello di gioco sia sul piano mentale. Il gruppo sa cosa deve fare, ha la consapevolezza di essere una buona squadra e si comporta da tale”.Ancora indisponibile Ciccio che, tuttavia, ha ripreso ad allenarsi dopo settimane ai box. Per il fantasista è rinviato il ritorno sul rettangolo verde, la convocazione potrà arrivare già dalla prossima trasferta: “Brienza si sta allenando a parte, domenica non ci sarà. Dalla prossima settimana, se andrà tutto bene, sarà a disposizione sabato prossimo contro il Villa Literno”.

Poi, una battuta finale sulla presenza dei tifosi condizionata anche dall’orario degli appuntamenti: “L’orario delle partite conta, nel girone d’andata è capitato più volte di aver richiesto l’anticipo delle partite per tornare a Ischia col traghetto. Adesso la stessa situazione ce la stanno chiedendo le squadre che vengono qui, per una questione di modi ci mettiamo a disposizione. Spero che ci sia più gente allo Stadio, ma credo non ci sarà quest’esodo.

Al di là di questo, mi dispiace perché la squadra sta facendo molto bene e meglio di quando ci sono stato io diciassette anni fa, a livello di qualità e di risultati. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario e meriterebbero di avere il calore dei tifosi”.