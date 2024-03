Scuolabus a Forio, a breve l’affidamento. Servizio legato all’emergenza alluvione

Il Comune di Forio si sta attivando per concretizzare l’attivazione dello scuolabus. In questo caso il “Servizio di trasporto pubblico scolastico a seguito degli eventi metereologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia il 26 novembre 2022”. Finanziato dal Commissario Legnini per l’importo di 60.000 euro per l’anno scolastico 2024.

La Giunta ne aveva infatti deciso l’istituzione «al fine di limitare ulteriori disagi agli alunni ed alle famiglie connessi agli stessi eventi ed ai lavori urgenti in corso di esecuzione sul territorio comunale». Tenendo anche in considerazione le esigenze emergenti a seguito dei lavori in corso o di prossimo inizio ai plessi scolastici.

La concessione del finanziamento da parte di Legnini è strettamente collegato alla dichiarazione dello stato di emergenza e dunque è stato precisato che il ristoro degli oneri potrà essere garantito a valere sulle risorse del piano degli interventi di cui all’OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022 «fino alla data del 26 novembre 2024, salvo proroga dello stato emergenziale in atto».

Sono state anche già decise le linee dello scuolabus e le modalità di svolgimento del servizio: Linea 1 dal piazzale Pietre Rosse alla scuola “L. Balsofiore”, con un bus da 40 posti con autista da effettuarsi con le seguenti modalità: entrata al mattino dal lunedì al venerdì: due viaggi nella fascia oraria dalle ore 8:10 alle ore 8:40; uscita al pomeriggio dal lunedì al venerdì: un viaggio nella fascia oraria dalle ore 12:10 alle ore 12:30; un viaggio nella fascia oraria dalle ore 16:20 alle ore 16:40.

Linea 2 dal parcheggio in località Chiaia (in prossimità del molo di sottoflutto) alla scuola “L. Balsofiore”, con un bus da 30 posti con autista» da effettuarsi con le medesime modalità.

Linea 3 dall’asilo Baiola alla scuola “L. Balsofiore”, con un bus da 15 posti con autista da effettuarsi con le seguenti modalità: un viaggio due volte a settimana nella fascia oraria da definirsi.

La Giunta contestualmente ha nominato rup il geom. Dario Amoroso, dipendente del Settore VIII, incaricandolo di affidare il servizio «quantificando preventivamente il costo del servizio e la relativa durata in considerazione della disponibilità finanziaria».

E Amoroso si è attivato, stabilendo che la scelta del contraente sarà fatta mediante trattativa diretta sul Mepa con un unico operatore. Proponendo al responsabile del Settore l’approvazione anche del capitolato speciale d’appalto e del quadro tecnico economico, che prevede 53.550 quale importo del servizio.

Approvazione che è arrivata con la determina a contrarre adottata dal responsabile del Servizio Patrimonio, Protezione Civile arch. Marco Raia. Ora non resta che procedere a tambur battente all’affidamento.