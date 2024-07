Scoperti B&B abusivi a Ischia e Forio, “senza stanza” 9 turisti

Dai controlli dei Carabinieri della Stazione di Ischia, coordinati dal Capitano Tiziano Laganà, è stato denunciato per esercizio abusivo di una professione e omessa comunicazione alla l’autorità di pubblica sicurezza un 60enne titolare di un B&B di Via Vecchia Cartaromana. I Carabinieri hanno accertato che l’attività era svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni. L’uomo, in sostanza, esercitava in maniera abusiva dallo scorso marzo non registrando e non comunicando la presenza degli ospiti. Sono 7 i turisti, ignari di tutto questo, che sono stati trovati durante il controllo.

Un altro B&B abusivo, dopo quello della settimana scorsa, è stato scoperto a Forio dove i Carabinieri della Stazione di Forio, coordinati dal Lgt Luigi Di Nola, hanno denunciato una 55enne del posto. La donna, titolare di una struttura ricettiva a via Cava Spinavola, esercitava abusivamente da luglio del 2020. Durante il controllo sono stati identificati due turisti.