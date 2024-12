Rosa Iacono: «Esiste una Giustizia divina che si rinnova con la nascita di Gesù»

In occasione delle festività natalizie la presidente delle Associazioni Disabili Isola d’Ischia e Croce Rosa Ischia Soccorso Rosa Iacono rivolge un augurio di buon Natale e di un sereno anno nuovo al prefetto di Napoli, ai sindaci dei comuni isolani, alle autorità militari, ma anche a quanti hanno sempre sostenuto il suo impegno a favore dei più deboli e ai cittadini meno fortunati che in tutti questi anni ha sempre aiutato. Un messaggio che contiene un pizzico di vena polemica verso chi ha mostrato di non apprezzare il suo lavoro.

«Guardando il cielo e l’orizzonte – scrive – non si può fare a meno di credere che esiste una Giustizia Divina e io credo che questa Giustizia si rinnova ogni anno con la nascita di nostro Signore Gesù, vivo e vero uomo.

A tutte le persone chi mi vogliono bene voglio dire che non sono morta ed il Signore mi ha sempre dato tanta forza di sopportare tante cattiverie, ma io non sono una donna di vendetta, voglio essere e sono una donna di misericordia.

Per questo auguro a tutte le persone che, forse per gelosia, hanno fatto del male a me e a tutta la mia famiglia un Santo Natale ed un sereno Anno 2025.

Lo stesso augurio va a tutte le persone che hanno creduto in me, che mi hanno seguito nelle varie battaglie che ho combattuto per aiutare il prossimo sperando di migliorare sulla nostra bella isola il nostro vivere quotidiano.

Auguro soprattutto a quelle persone deboli ed indifese, bisognose di cure e di affetto, che spero di non aver mai deluso e a cui mando un grande abbraccio, di trascorrere un Santo Natale con la speranza che riescano a vivere un sereno Nuovo Anno 2025. Vi voglio bene».