Risse, Momento e Glamour Cafè chiusi per 5 giorni

La rissa tra domenicani, che portò al ferimento di Carabinieri e Poliziotti nel mese di maggio, costa la sospensione per 5 giorni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento e pubblico spettacolo del “Momento”, disposta dal Questore di Napoli su proposta del Commissariato di Ischia. La misura è stata adottata in seguito a una rissa tra alcuni clienti avvenuta la notte del 5 maggio, che ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia di altre nove per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza per identificare i responsabili.

Su iniziativa della Compagnia Carabinieri di Ischia, coordinata dal Capitano Tiziano Laganà, è stata emessa una seconda ordinanza di sospensione della licenza per 5 giorni al bar Glamour Cafè ad Ischia (la cui attività di rivendita tabacchi resta operativa). Nello specifico, nel pomeriggio del 23 maggio scorso, i carabinieri sono intervenuti nel locale dopo essere stati allertati di una lite tra alcuni clienti. Arrivati sul posto, hanno identificato diversi giovani e, esaminando le registrazioni video, hanno confermato che questi avevano partecipato a una rissa scatenata da motivi banali all’interno del locale. In quell’episodio, sei individui sono stati segnalati per rissa e uno arrestato per possesso illecito di droghe e resistenza a un ufficiale di polizia.

“I provvedimenti sono finalizzati a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini” si legge nel comunicato ufficiale della Questura di Napoli.