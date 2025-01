Rispetto per i dializzati: controllate questo cantiere all’ASL di Ischia!

Al Centro Dialisi di Ischia è necessario un controllo urgente su quanto sta accadendo nel cantiere di ammodernamento della struttura. Questo luogo accoglie i pazienti più fragili della nostra società, persone che si recano lì per sottoporsi a cure fondamentali e affrontare le difficoltà imposte dalla malattia.

Da giorni, con l’installazione del cantiere, la polvere è ovunque, rendendo l’ambiente poco salubre e certamente inadatto ad accogliere chi necessita della dialisi. Già questo dovrebbe richiedere un’attenzione particolare nella gestione dei lavori in corso. Inoltre, da quanto abbiamo potuto osservare di persona, sembra che alcune delle norme di sicurezza e igiene vigenti non vengano rispettate.

È necessario un controllo attento e accurato. Non vorremmo che l’ASL chiudesse un occhio su se stessa, mentre applica controlli rigorosi altrove. Non possiamo accettare che la gestione della cosa pubblica segua logiche doppie: nei cantieri privati, nelle cucine e negli altri spazi frequentati dai cittadini, ogni dettaglio viene verificato con scrupolo, mentre nei propri cantieri si ignora ciò che non funziona.

Il rispetto deve essere garantito per tutti, soprattutto per i cittadini dell’isola d’Ischia che necessitano della dialisi. Queste persone sono già in una condizione di fragilità e non possono essere ulteriormente penalizzate da ambienti insalubri o da una gestione superficiale dei lavori.

Gravi irregolarità: la multa alla preside De Vita

La situazione richiama alla memoria quanto accaduto recentemente presso la Scuola Media Santa Caterina da Siena di Forio. La settimana scorsa, infatti, i tecnici dell’ASL hanno riscontrato gravi irregolarità nel plesso di Monterone, tanto da sanzionare la dirigente scolastica De Vita con un provvedimento amministrativo di 1.500 euro.

Serve maggiore attenzione e rigore a tutela degli studenti, dei lavoratori e, in particolare, dei pazienti dializzati, che hanno diritto a ricevere le proprie cure in un ambiente sicuro e salubre.

Pur riconoscendo la necessità di realizzare lavori di ammodernamento per migliorare gli spazi dedicati alla dialisi, è fondamentale che questi interventi vengano gestiti con la massima attenzione, nel rispetto delle norme di sicurezza e con la consapevolezza che si tratta di strutture essenziali per la salute dei cittadini.