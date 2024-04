Rischi da contenziosi, Dionigi accantona 550mila euro. La Giunta ha approvato l’accantonamento del fondo

La somma stimata in base alla relazione dell’ufficio competente, ma la ricognizione dovrà essere costantemente aggiornata. L’Amministrazione comunale di Barano ha dovuto procedere alla ricognizione del contenzioso in essere, al fine di adeguare l’obbligatorio relativo fondo. E i contenziosi da affrontare per il Comune guidato da Dionigi Gaudioso sono certamente numerosi…

La delibera di Giunta richiama la normativa sulla contabilità finanziaria che prevede: «Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi».

Si è quindi ritenuto «opportuno procedere ad una ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l’andamento delle cause nelle quali l’Ente Locale è parte, anche per suddividere tali cause nelle categorie indicate da giudice contabile: certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%); probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%); possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%); evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%)».

Il suggerimento del giudice contabile è «di accantonare nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa» e il Comune si è adeguato. Al momento il responsabile dell’Ufficio competente ha fornito l’elenco di tutti i contenziosi in essere.

La Giunta ha quindi deliberato di prendere atto di tale prospetto riepilogativo e di approvare la ricognizione dei contenziosi in essere e la quantificazione del fondo rischi da contenzioso da accantonare nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2023: ovvero 553.500,46 euro.

Una situazione soggetta a variazioni, tuttavia. Ed infatti viene dato mandato al responsabile del Settore IV «di procedere al costante aggiornamento dell’elenco di cui trattasi e di relazionare al Servizio Finanziario e all’Organo di Revisione sullo stato del contenzioso. In particolare in occasione della stesura di ogni nuovo bilancio, del rendiconto della gestione e della verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché durante il corso dell’esercizio qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune». La delibera sarà vagliata dal revisore dei conti.