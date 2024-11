Riportate il decoro a Via Roma, Piazza Antica Reggia e Piazza Croce. L’AICOM in “pressing” su Enzo Ferrandino

Con un incipit un po’ sbeffeggiate “Illustrissimo Sindaco del comune di Ischia e Illustrissimi assessori preposti del Comune di Ischia” l’associazione presieduta da Marco Laraspata scrive all’amministrazione di Ischia.

“La sottoscritta associazione di categoria AICOM Ischia, unitamente al presidente Marco Laraspata, in rappresentanza nel caso specifico di gran parte dei commercianti e ristoratori che operano dall’ingresso di piazza Antica Reggia, lungo tutta via Roma, Piazza Croce e fino all’incrocio con Via delle Terme presenta la seguente richiesta formale: “chiediamo con urgenza il rifacimento e la riqualificazione completa del piano di calpestio dell’intera tratta stradale sopra menzionata”.

L’associazione, poi, elenca alcune motivazioni: “Estetica e immagine: una strada principale come Via Roma, storicamente cuore pulsante dello shopping isolano, oggi più che mai necessita di un aspetto di pregio, curato e accogliente per attrarre turisti e valorizzare l’immagine di Ischia. L’attuale stato del manto stradale, scarno e disomogeneo, infonde una sensazione di inadeguatezza che contrasta con la bellezza che andrebbe utilizzata al meglio, per mostrare i pregi ed attribuire l’importanza che via Roma merita. Funzionalità: il rifacimento del piano di calpestio, con l’ausilio di soluzioni tecniche innovative ed all’avanguardia, garantirebbero una maggiore fruibilità della strada, migliorando la percorribilità per pedoni e veicoli. Gestione delle acque piovane: sarebbe altresì fondamentale intervenire ulteriormente per risolvere il problema del deflusso delle acque piovane, soprattutto nell’area dell’incrocio tra Via Roma, Via delle Terme e Via de Rivaz. Un sistema di raccolta e smaltimento efficiente come l’inserimento di più caditoie per evitare ulteriori allagamenti e disagi alla popolazione ed ai turisti, come già più volte accaduto negli anni pregressi. Tale intervento è di fondamentale importanza per migliorare la qualità della vita dei residenti e per promuovere il turismo sull’isola, nostra fondamentale risorsa economica”.