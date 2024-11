Rinchiudeteli e chiudeteli! | #4WD

Qui ad Ischia, quando leggiamo di furti, aggressioni, risse, accoltellamenti e disordini di varia natura accaduti nelle nostre strade o, sovente, nei nostri locali notturni, diventiamo i più grandi campioni del mondo nella storia del finger hiding. In altre parole, per nasconderci dietro al solito, insulso dito e trovare la scusa più idonea a sostenere il consueto scarico di responsabilità, diamo subito la colpa ai mao-mao e alla monnezza proveniente dal nostro hinterland più vicino a cui -chi un un modo e chi in un altro- siamo soliti aprire le porte accettandone le molestie all’insegna del pecunia non olet.

Naturalmente l’episodio degli accoltellamenti nella notte tra sabato e domenica in quel dell’Ecstasy, in Piazzetta dei Pini, non solo ci ha provocato l’ennesima solenne figura di cacca in giro per l’Italia, grazie alla visibilità enorme che la breaking news rimbalzata di sito in sito ci ha provocato sin dalle quattro del mattino, ma ci ha letteralmente sbugiardati su due aspetti fondamentali: la scarsa qualità di alcuni nostri giovani concittadini e quella di certi gestori del by night di casa nostra. Sui primi c’è ben poco da dire: pessimi emuli dei loro omologhi della terraferma, si improvvisano bulletti e boss del week-end, mettendo a rischio la sicurezza e la vita propria e quella di altri nostri figli per chissà quale banalissimo motivo oltre il divertimento e una sempre più insana voglia di protagonismo. E come spesso accade, non dico che la passano liscia, ma trovano terreno fertile per ritrovarsi nelle condizioni di fare punto e peggio di lì a poco, salvo macchiarsi nel frattempo il casellario giudiziale in attesa di miglior fortuna (si fa per dire).

Ma è sui secondi, o almeno alcuni di essi, che val la pena soffermarsi un tantino di più: orfani di competenza e autentici incapaci in prima e seconda generazione, continuano impunemente a fare il bello e il cattivo tempo, forti con i deboli e deboli con i forti allorquando prima consentono anarchia pressoché totale con ingresso minorenni, somministrazione di alcolici e fumo laddove vietato; poi “intostano”, mettendo alla porta persone perbene del posto, magari con l’intervento violento di personale neppure abilitato a lavorare come security, per poi accogliere a braccia aperte i figli della gente “’e miezo ‘a via” dopo essere stati avvisati forte e chiaro che non è il caso di porre veti su certi loro rampolli. E intanto, la qualità della selezione dei frequentatori dei loro locali emerge forte e chiara dagli episodi di cronaca, al pari della sicurezza più che discutibile di certo divertimento notturno che poi, alla fine, di divertimento finisce per riservarne ben poco.

Per quanto mi riguarda, nessuna chance per tali delinquenti e incapaci: basta rinchiudere i primi e chiudere i secondi! Senza pietà.