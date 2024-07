Respirazione diaframmatica: benefici di cantare col diaframma e non solo

La respirazione è quel processo fisiologico fondamentale per la vita: se respiri sei vivo. Distinguiamo tra respirazione polmonare e respirazione diaframmatica. Sebbene quest’ultima è quella più tipica di noi essere umani, è anche quella che richiede maggiore consapevolezza dell’atto del respiro ed è meno comunemente praticata.

La respirazione diaframmatica ha molteplici benefici sulla salute e sul benessere generale dell’uomo e rappresenta un pilastro fondamentale nell’educazione musicale: è infatti particolarmente importante per i cantanti. Tuttavia, i benefici di questa tecnica di respirazione si estendono ben oltre il mondo della musica, influenzando positivamente tutte quelle discipline artistiche che prevedono l’uso controllato della voce.

In questo articolo, approfondiremo cos’è la respirazione diaframmatica, come funziona, in cosa si distingue dalla respirazione toracica e perché è conosciuta come “respirazione con la pancia”. Inoltre, discuteremo della respirazione diaframmatica benefici generali e specifici per cantanti e artisti vocali e forniremo consigli su come imparare e allenare questa tecnica respiratoria.

Respirare con il diaframma: cos’è e come funziona la respirazione diaframmatica?

La respirazione diaframmatica prende il nome dal muscolo che coinvolge prevalentemente il nostro corpo nel momento in cui inspira ed espira l’aria: il diaframma. Il diaframma è un muscolo situato tra la cavità addominale e quella toracica, quasi a fare da organo di separazione tra le due cavità. Durante la fase d’inspirazione, il diaframma si contrae e si abbassa, per permettere ai polmoni di espandersi e riempirsi di aria. Durante la fase d’espirazione, il diaframma si rilassa e ritorna alla sua posizione originale, aiutando in questo modo a espellere l’aria dai polmoni. Questo tipo di respirazione è profonda e completa, utilizzando al massimo la capacità polmonare permette la massima ossigenazione di tutto il corpo, cosa che non avviene quando si respira di petto velocemente.

Perché ‘respirare con la pancia’ equivale a respirare con il diaframma?

Sostanzialmente respira con il diaframma vuol dire respirare con la pancia perché – come già dicevamo sopra – durante l’inspirazione, il diaframma si abbassa. Nell’abbassarsi il diaframma spinge gli organi addominali verso il basso, provocando un rigonfiamento dell’addome. Questo movimento è visibile e percepibile come se si stesse respirando con la pancia. Ed è proprio il fatto che la pancia si gonfi durante la respirazione che dimostra che si sta respirando con il diaframma. È una respirazione naturale, come quella che osserviamo nei bambini o mentre dormiamo.

In cosa si distingue dalla respirazione toracica?

Se la respirazione diaframmatica coinvolge principalmente il muscolo diaframma e il movimento principale avviene nell’addome, la respirazione toracica coinvolge principalmente i muscoli intercostali, per cui è il petto che si espande e si contrae: questo è ciò che fa la differenza tra i due modi di respirare. In altre parole, nella respirazione diaframmatica, l’addome si gonfia e si sgonfia, mentre nella respirazione toracica, il movimento è concentrato nel petto. Per verificare come si sta respirando è dunque sufficiente fermarsi ad appoggiare una mano sul petto e l’altra sulla pancia: se si solleva la prima mano si respira col torace, se si solleva la seconda mano si respira con il diaframma.

Quali sono i benefici della respirazione diaframmatica?

Imparare a respirare col diaframma fa bene a chiunque perché ha una serie di ripercussioni benefiche sulla salute e sul benessere generale. Poi vi sono dei benefici per chi usa la voce per professione, come cantanti, artisti vocali e professionisti che fanno della loro voce il loro principale mezzo di lavoro – speaker radiofonici, conduttori di programmi radio o televisivi, lettori professionisti, doppiatori, speaker motivazionali, per fare solo alcuni esempi.

Respirazione diaframmatica: benefici generali per la salute e il benessere

Tra i benefici della respirazione diaframmatica elenchiamo:

Riduzione della pressione sanguigna: favorisce un migliore controllo della pressione arteriosa.

Miglioramento della digestione: aiuta nei processi digestivi.

Mantenimento di una corretta postura: supporta una postura equilibrata.

Aumento della resistenza fisica: specialmente utile durante l’attività fisica intensa.

Miglioramento della qualità del sonno: contribuisce a un sonno più riposante.

Riduzione dello stress e dell’ansia: abbassa la pressione sanguigna e i battiti cardiaci, favorendo la tranquillità.

Quali sono i benefici della respirazione diaframmatica per i cantanti e gli artisti vocali?

Per cantanti e artisti vocali – e tutti i professionisti di cui nella lista sopra – la respirazione diaframmatica offre numerosi vantaggi:

Miglior controllo del fiato: evita di restare senza aria durante le performance, che quindi risultano notevolmente migliorate.

evita di restare senza aria durante le performance, che quindi risultano notevolmente migliorate. Riduzione della tensione sulle corde vocali e sulla gola: previene lesioni e affaticamento che nel breve termine possono portare ad una riduzione della voce e nel tempo possono anche causare danni più seri che rischiano di compromettere la voce o di portare addirittura ad una perdita parziale o totale della voce, come ad esempio noduli.

previene lesioni e affaticamento che nel breve termine possono portare ad una riduzione della voce e nel tempo possono anche causare danni più seri che rischiano di compromettere la voce o di portare addirittura ad una perdita parziale o totale della voce, come ad esempio noduli. Maggiore stabilità e potenza della voce: permette una proiezione del suono più forte e chiara.

permette una proiezione del suono più forte e chiara. Capacità di mantenere note lunghe : respirare con il diaframma nel canto è essenziale per eseguire passaggi vocali complessi.

: respirare con il diaframma nel canto è essenziale per eseguire passaggi vocali complessi. Transizioni fluide tra registri vocali: facilita il passaggio tra registro di petto e di testa.

Come imparare e allenare la respirazione diaframmatica?

Sebbene, quindi, l’uomo è stato progettato per respirare con il diaframma, in realtà la consuetudine di respirare con i polmoni lo costringe a dover imparare e allenare la respirazione diaframmatica facendo una pratica costante.

Respirazione diaframmatica: esercizi utili

L’allenamento respiratoriorichiede quindi l’intenzionalità di fermarsi per cambiare la modalità respiratorio e coinvolgere intenzionalmente il diaframma durante la respirazione. Solo quando sarà stato appreso come fare, respirare con la pancia sarà più facile e immediato, anche in quei momenti della giornata in cui si ha bisogno di tranquillizzarsi, di riposare, di ridurre lo stress.

Ecco 3 esercizi utili tra i più semplici e comuni:

Respirazione addominale profonda da sdraiati: Stendersi su una superficie piana con una mano sull’addome e una sul petto, concentrandosi sull’espansione dell’addome durante l’inspirazione.

Stendersi su una superficie piana con una mano sull’addome e una sul petto, concentrandosi sull’espansione dell’addome durante l’inspirazione. Esercizi di respirazione da seduti: Sedersi su una sedia con la schiena dritta e le mani sull’addome, inspirando attraverso il naso e gonfiando l’addome, poi espirando lentamente attraverso la bocca.

Sedersi su una sedia con la schiena dritta e le mani sull’addome, inspirando attraverso il naso e gonfiando l’addome, poi espirando lentamente attraverso la bocca. Esercizi di espirazione con una cannuccia: Soffiare dentro un bicchiere d’acqua attraverso una cannuccia, mantenendo un flusso costante di bolle.

In che modo cantare col diaframma aiuta il cantante a cantare meglio?

Grazie ai benefici della respirazione diaframmatica di cui abbiamo scritto sopra, cantare col diaframma per i cantanti vuol dire cantare meglio perché li aiuta a:

Gestire meglio il flusso d’aria: Mantiene una pressione costante, essenziale per il controllo vocale.

Mantiene una pressione costante, essenziale per il controllo vocale. Evitare di sforzare le corde vocali: Riduce il rischio di lesioni.

Riduce il rischio di lesioni. Aumentare la durata dell’espirazione: Essenziale per sostenere note lunghe.

Essenziale per sostenere note lunghe. Proiettare la voce con maggiore potenza e stabilità: Aiuta a raggiungere un suono più forte e chiaro.

Dove e come il cantante può imparare questa tecnica e come trarne il massimo profitto nel canto?

Per chi vuole imparare a cantare col diaframma bene, in modo professionale, è importante perfezionare questa tecnica respiratoria insieme a tutte le altre tecniche di canto. Non sarà sufficiente per questa persona, aspirante cantante o cantante professionista, fare dei semplici esercizi per allenare il diaframma, né cercare di migliorarsi da sola.

Per questa tipologia di persone è necessario imparare con l’aiuto e la supervisione di persone che hanno padronanza della tecnica e del canto in generale. Quello che è l’aiuto che un docente professionista di canto può dare ad un allievo cantante per migliorare il modo in cui cantare col diaframma difficilmente potrà essere ottenuto altrove.

Un docente di canto professionista può offrire numerosi vantaggi ad ogni suo allievo cantante:

Può dargli feedback personalizzati, correzioni su misura e suggerimenti durante gli esercizi di respirazione.

Può creare per lui programmi di allenamento su misura, personalizzati per sviluppare la respirazione diaframmatica.

Può insegnargli tecniche specifiche per performance vocali, insegnandogli come integrare la respirazione diaframmatica nelle esibizioni.

Può monitorarlo durante gli esercizi e adattarli ai suoi bisogni per ottimizzare i risultati e prevenire cattive abitudini.

Di questi docenti professionisti se ne possono trovare alcuni che lavorano come insegnanti privati e altri all’interno di scuole o accademie di canto svolgendo un lavoro sistematico efficace.