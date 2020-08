Rendiconto di gestione, l’opposizione vuol vederci chiaro. Trani: “Troppe stranezze nei conti di Enzo”

In previsione dell’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 da parte del Consiglio comunale di Ischia, l’opposizione vuol vederci chiaro su alcuni aspetti, in particolare i residui attivi delle entrate tributarie riscosse, nonché quelle ancora da riscuotere con recupero coattivo o rateizzate. Una richiesta di atti per fare i conti della gestione finanziaria di Enzo Ferrandino.

Nella nota indirizzata al sindaco, al vice segretario comunale e al responsabile finanziario Bernasconi la minoranza pone l’attenzione anche sulle partecipate: «Vista la nota del prefetto che intima di approvare il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2019 nel termine massimo di venti giorni.

Visto il convocando consiglio comunale.

Premesso ciò, in relazione ai residui attivi tributari si chiede, a stretto giro per esaminare al meglio i documenti oggetto di discussione del convocando consiglio comunale, idonea relazione dalla quale emergono le verifiche effettuate che giustifichino la cancellazione e il mantenimento a residuo delle partite stesse, nonché precisazione delle azioni poste in essere per il recupero coattivo ed i relativi costi. Si chiede inoltre nominativi delle partite cancellate e di quelle da riscuotere e il perché ad oggi non risultano riscosse.

Altresì si chiede di sapere quanti rateizzi sono stati concessi e se sono corredati delle fideiussioni prescritte e se vengono onorati mensilmente come da piano di rateizzo.

Inoltre si chiede copia dei bilanci anno imposta 2017-2018 e 2019 con relativi allegati di tutte le società partecipate».