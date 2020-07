Rendiconto 2019, il Prefetto diffida i comuni all’approvazione

...significando che, in mancanza, saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all’att. 141. comma 2. del D. Lgs 18 agosto 2000. n. 267 ed avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale

Per i comuni dell’isola è arrivata la diffida prefettizia per l’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2019, ovvero il bilancio consuntivo, non approvato entro il 30 giugno.

Una diffida, quasi attesa, che consente al presidente del consiglio comunale di convocare il civico consesso per l’approvazione del documento finanziario pena lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Se per i comuni di Casamicciola, Barano, Serrara Fontana e Forio, la diffida non ha nessun valore politico, se non quello temporale di convocare il civico consesso, magari, con qualche altro punto all’ordine del giorno, per il comune di Ischia, invece, vale la pena ricordare il recente passato quando Enzo Ferrandino, a causa della maggioranza poco unita e piena di litigi, fu costretto a notificare l’atto e la convocazione del civico consesso con il messo comunale per poter rimediare quanto più tempo possibile prima di arrivare in consiglio comunale.

Uno stratagemma che, volendo, oggi non potrebbe neanche attuare perché abbiamo fondati motivi che il presidente del consiglio comunale, Ottorino Mattera, non si presti a questi giochi politici.

Il prefetto Valentini, infatti, ha intimato al «Consiglio Comunale di Ischia all’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2019, nel termine massimo di venti giorni, decorrenti dall’ultima data di notifica del presente provvedimento ai singoli Consiglieri, significando che, in mancanza, saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all’att. 141. comma 2. del D. Lgs 18 agosto 2000. n. 267 ed avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale. Il presidente del Consiglio Comunale di Ischia provvederà alla notifica del presente provvedimento ai Consiglieri comunali, fornendo tempestiva assicurazione allo scrivente.»