Regalone Forio. “Babbo Natale” Amato regala ai biancoverdi Luigi Velotti?

Un regalo sotto l’albero di Natale per il Real Forio. Il 2024 dei biancoverdi, che si era aperto con un playout da disputare contro il Pomigliano, si è chiuso alla grande: la squadra di mister Carlo Sanchez ha battuto la Sessana, ha collezionato il tredicesimo risultato utile consecutivo in campionato e al Calise ha fatto registrare l’ottava vittoria in nove gare disputate. I turchi restano al terzo posto, in coabitazione con l’Ercolanese, a meno due dal Nola e a meno sei dalla vetta occupata dall’Afragolese. Il club isolano però dovrà recuperare una partita, quella contro il Montecalcio, rinviata per grandine, e dunque avrà l’occasione per restare in scia della capolista.

Il presidente Amato, dopo i colpi Marchionni e Serrano, sarebbe pronto a consegnare allo staff un altro rinforzo di spessore. Si tratterebbe del centrale difensivo Luigi Velotti, reduce da una prima parte di stagione vissuta con la casacca del Portici. Elegante e arcigno, Velotti è cresciuto nei settori giovanili di Torino e Frosinone. La prima esperienza tra i grandi arriva nel campionato 2009/2010, al Sapri in Serie D, dove sfiora i playoff al termine di una stagione convincente. Il successo in quarta serie è posticipato di un solo anno: con la maglia dell’Ebolitana vince il Girone I di Serie D, aggiudicandosi la promozione in Lega Pro 2° Divisione.



Indossa le maglie di Nola, Virtus Volla, Isernia, Scafatese, San Giorgio, Savoia e Afro Napoli United. Poi Sora, Barrese e San Marzano. Con i blaugrana vince il campionato 2022/2023 e due edizioni della Coppa Italia Regionale di categoria (nel 21/22 contro la Virtus Campania Ponticelli, nel 22/23 contro l’Acerrana). Ed infine Pompei: dopo l’estenuante testa a testa con l’Acerrana della passata stagione, è tra i protagonisti della straordinaria cavalcata interregionale che porta i rossoblù fino alla vittoria dei playoff nazionali e quindi alla promozione in Serie D.

Dovrebbe essere il rinforzo che i direttori sportivi Manna e Pisani, con il via libera del presidente Amato, sarebbero pronti a regalare al tecnico Sanchez. Considerate le difficoltà di Delgado nel corso della prima parte di stagione, Velotti andrebbe a potenziare il reparto arretrato e si giocherebbe il posto con Cabrera e Di Costanzo, tra i protagonisti del fantastico campionato che sta disputando il Real Forio.